Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα
Η αρχική επένδυση, που θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να έχει σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αντίκτυπο, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση διεθνούς φοιτητικού πληθυσμού
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέθεσε επίσημα σήμερα αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Παραρτήματος στην Ελλάδα.
Το νέο παράρτημα θα φέρει την ονομασία:
«Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Παράρτημα Αθήνας (EUC Athens)
Σε πρώτη φάση, το campus του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα αναπτυχθεί σε έκταση 50 στρεμμάτων, με δυνατότητα επέκτασης έως και 100 στρέμματα, στην περιοχή της Παλλήνης.
Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το EUC Athens θα περιλαμβάνει σύγχρονα αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας, ερευνητικά εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας, κέντρα προσομοίωσης και κλινικής εκπαίδευσης, βιβλιοθήκη, διοικητικές υπηρεσίες, σύγχρονους φοιτητικούς χώρους, καθώς και ψηφιακές και τεχνολογικές υποδομές υψηλών προδιαγραφών.
Στο αρχικό στάδιο λειτουργίας του, το EUC Athens θα λειτουργήσει τέσσερις Σχολές:
- Ιατρική Σχολή
- Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας
- Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Τεχνολογιών
- Νομική Σχολή
Το EUC Athens συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, θα συνεργάζεται με κορυφαίους φορείς έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη στρατηγική συνεργασία με τον Ιατρικό Όμιλο Αθηνών για την κλινική εκπαίδευση των φοιτητών στους τομείς της Ιατρικής και των Επιστημών Υγείας.
Η αρχική επένδυση, που θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να έχει σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αντίκτυπο, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση διεθνούς φοιτητικού πληθυσμού.
Η έναρξη υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή υποψηφίων φοιτητών θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης και των απαιτούμενων αξιολογήσεων τόσο από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) όσο και από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΔΙ.Π.Α.Ε.).
Το νέο Παράρτημα στην Αθήνα θα βασιστεί στην μακρόχρονη εμπειρία του μητρικού ιδρύματος στη Κύπρο και στην συσσωρευμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και βέλτιστες ακαδημαϊκές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί με τη λειτουργία του πρώτου παραρτήματος κυπριακού πανεπιστημίου στο εξωτερικό από το 2022, του παραρτήματος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Φρανκφούρτη. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει στην Galileo Global Education, τον μεγαλύτερο όμιλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, με ένα δίκτυο 54 ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με περισσότερους από 300.000 φοιτητές σε 13 χώρες.
