Ο Μπραντ Πιτ σε road trip στην παγωμένη Ισλανδία λίγο μετά το ατύχημα του γιου του

Μπορεί ο διάσημος ηθοποιός να επιλέγει σπάνια τις δημόσιες εμφανίσεις, ωστόσο ο φωτογραφικός φακός τον εντοπίζει ακόμη και σε μακρινά του ταξίδια. Αυτή τη φορά ο Μπραντ Πιτ βρέθηκε στην Ισλανδία μαζί με φίλους του, σε συνέχεια του ταξιδιού που πραγματοποιούν στην Ευρώπη. Πριν λίγο καιρό είχε βρεθεί και στην λίμνη Κόμο της Ιταλίας.

Το ΤΜΖ κυκλοφόρησε μερικά στιγμιότυπα, όπου βλέπουμε τον ηθοποιό να απολαμβάνει το road trip του και να κάνει μια στάση προτού φορέσει ξανά το κράνος του. Σε βίντεο βλέπουμε τον ηθοποιό να καλύπτει το πρόσωπό του με μια μαύρη μάσκα του σκι για ζεστασιά. Στη σκανδιναβική χώρα είναι καλοκαίρι, αλλά κάθε άλλο παρά ζεστή έχει. Στη συνέχεια ο Μπραντ Πιτ φοράει το κράνος του και ανεβαίνει στη μηχανή.

Brad Pitt Motorcycle Touring Iceland, Pax’s Accident Fresh in His Mind | Click to read more 👇 https://t.co/CwhScc21GU

— TMZ (@TMZ) August 22, 2024