Καρδίτσα: Εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο του νοσοκομείου
Τα οστά εντόπισαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα
Συναγερμός σήμανε σήμερα Πέμπτη στο νοσοκομείο της Καρδίτσας.
Σακούλα που φέρεται να περιείχε ανθρώπινα οστά, εντοπίστηκε σε κάδο απορριμμάτων, κοντά στην περίφραξη του νοσοκομείου.
Σύμφωνα με το karditsalive.net, τα οστά εντόπισαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα, όταν κατά την αποκομιδή σκίστηκε η σακούλα.
Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, τα οστά προέρχονται από κοιμητήριο και δεν τίθεται θέμα εγκληματικής ενέργειας.
Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία και αναμένεται και εισαγγελέας προκειμένου να αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες.
