Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότο μετά την εντολή του Νετανιάχου – Πολίτες φεύγουν από τον νότο

Νέα ισραηλινά πλήγματα είχαν στόχο το βράδυ του Σαββάτου τουλάχιστον τέσσερις τοποθεσίες του νοτίου Λιβάνου, μετά την εντολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον στρατό, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΑΝΙ).

«Εχθρικά μαχητικά αεροσκάφη» πραγματοποίησαν πλήγματα στις πόλεις Χαντάθα, Ζεπκίν, Χέρμπετ, Σελέμ και Σουλτανίγιε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, διευκρίνισε σε ανακοίνωση ότι «έπληξε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς σε όλο τον νότιο Λίβανο», όπως μετέφερε το ΑΠΕ.

Χιλιάδες Λιβανέζοι εγκαταλείπουν τις εστίες τους

Ένα νέο κύμα εκτοπισμού έχει ξεκινήσει από το νότιο Λίβανο προς τη Σιδώνα και άλλες περιοχές του Λιβάνου, μετά τη δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, για νέες επιθέσεις, σύμφωνα με πληροφορίες από το έδαφος του Λιβάνου.

Υπάρχουν αναφορές για μαζικούς εκτοπισμούς στο Λίβανο, καθώς τα κέντρα φιλοξενίας γεμίζουν εν μέσω της κλιμακούμενης κρίσης. Αναφορές από την περιοχή περιγράφουν δεκάδες χιλιάδες οικογένειες που αναζητούν καταφύγιο σε κέντρα φιλοξενίας, με τους αριθμούς των θυμάτων και των εκτοπισμένων να συνεχίζουν να μεταβάλλονται, καθώς οι συνθήκες παραμένουν ασταθείς.

Μεγάλη μετακίνηση πληθυσμών παρατηρείται και από την Τύρο προς τη Βηρυτό μετά τις πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές στις περιοχές Κλαϊλέ, Μπαζουρίε και Ζιμπκίν.

Israel ha violado el alto al fuego en el Líbano 220 veces en apenas cuatro días, según el Instituto de Estadística libanés. Hezbolá ha lanzado dos operaciones. Al acercarnos al pueblo ocupado de Shamaa un grupo de periodistas empezamos a escuchar disparos y explosiones. — Marta Maroto (@_martamaroto_) April 22, 2026

Από τις 18 έως τις 22 Απριλίου το Ισραήλ παραβίασε την εκεχειρία 220 φορές

Η Ισπανίδα δημοσιογράφος Μάρτα Μαρότο, είχε μεταφέρει πως το Ισραήλ έχει παραβιάσει την εκεχειρία στο Λίβανο 220 φορές σε μόλις τέσσερις ημέρες, σύμφωνα με το Λιβανικό Ινστιτούτο Στατιστικής, ενώ η Χεζμπολάχ έχει πραγματοποιήσει μόνο δύο επιχειρήσεις.