Για όσα συνέβησαν στο Πολυδύναμο Ιατρείο Σκύρου την περασμένη Παρασκευή, με αποτέλεσμα ένας 46χρονος να πεθάνει από ανακοπή καρδιάς, μίλησε η Αγγελική Μανωλάκη, παθολόγος και επιστημονικά υπεύθυνη στο κέντρο υγείας του νησιού.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειας, η γιατρός εξέτασε τον 46χρονο – ο οποίος εργαζόταν στο πλοίο της γραμμής και είχε μεταβεί στο κέντρο υγείας με έντονο πόνο στο στήθος και βήχα – και αφού διέγνωσε πνευμονία τον προέτρεψε να επισκεφθεί το ιατρικό κέντρο Κύμης για περαιτέρω εξετάσεις. Η οικογένεια κατήγγειλε μάλιστα ότι η γιατρός φέρεται να επέδειξε αδιαφορία λόγω των καρναβαλικών εκδηλώσεων και να του είπε «τέτοια ώρα ήρθες;».

Μιλώντας στο Mega, η κ. Μανωλάκη εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους του θανόντος και φανερά ταραγμένη δήλωσε: «Έντεκα χρόνια, δεν έχει φύγει ποτέ ασυνόδευτο περιστατικό, το κινητό μου είναι 24 ώρες ανοικτό, προκαλώ όποιον έχει φωτογραφικό υλικό ότι ήμουν στα δρώμενα τα καρναβαλικά να με βγάλει στο πάνελ σας».

Η ίδια αναφέρθηκε στην πρώτη επίσκεψη του 46χρονου, τρεις μέρες πριν το τραγικό γεγονός. «Την Παρασκευή, μεσημβρινή ώρα στο πρωινό μου ωράριο, ενώ εξέταζα τα επείγοντα, μπήκε μέσα η γιατρός υπαίθρου – είμαστε δύο γιατροί αυτή τη στιγμή στο ιατρείο – και μου λέει ότι έξω είναι και ένας ασθενής, γιατί δεν υπήρχε μεγάλη συσσώρευση περιστατικών, ο οποίος ‘θέλει να εξεταστεί για ένα βηχαλάκι’. Αυτή ήταν η στιχομυθία μεταξύ εμού και της αγροτικού μου γιατρού».

«Δεν ήρθε ποτέ απόγευμα, δεν είπα ποτέ εγώ ειρωνικά ‘τι ώρα είναι αυτή που ήρθες;’» λέει η παθολόγος

Και συνέχισε: «Δεν ήρθε ποτέ απόγευμα, δεν είπα ποτέ εγώ ειρωνικά ‘τι ώρα είναι αυτή που ήρθες;’. Το μόνο που είπα είναι βγαίνοντας έξω και πηγαίνοντας στο διοικητικό, ρώτησα και λέω ‘εσείς τι περιμένετε;’. Λέει ‘έχει ένα βήχα 15 μέρες και θέλει να εξεταστεί’».

«Δεν είχε όψη πάσχοντος, εξετάστηκε για βήχα»

Σύμφωνα με τη γιατρό, αυτή την περίοδο υπάρχουν πάρα πολλές λοιμώξεις του αναπνευστικού και ο 46χρονος είπε ότι είχε κάνει και ένα εμπύρετο πριν από 10-15 μέρες: «Μπήκε συνοδεία της συζύγου του, δεν ζήτησε ιατρική βοήθεια, δεν χτύπησε την πόρτα των επειγόντων, δεν είχε όψη πάσχοντος, δεν είχε δύσπνοια, είχε καλή αναπνοή. Ήρθε μεταξύ βάρδιας, της πρώτης εργασίας του και του δεύτερου δρομολογίου του, να εξεταστεί γιατί είχε βήχα 15 μέρες».

Η κ. Μανωλάκη, ακολούθως, είπε ότι ο ασθενής μπήκε για να εξεταστεί συνοδεία της συζύγου και τους ρώτησε «γιατί ήρθατε εδώ σήμερα, τι άλλαξε;» για να λάβει την απάντηση «’να πάρει αντιβίωση μπας και γίνει καλά;’».

«Εξετάστηκε και επειδή δεν είχε ακροαστικά ευρήματα, θερμομετρήθηκε, πήραμε την πίεση, έγινε πλήρης παθολογική εξέταση για το σύμπτωμα το οποίο είχε, ο ασθενής εξήλθε περιπατητικός χωρίς άλλο σύμπτωμα να αναφερθεί στα επείγοντα, χωρίς να έχει εμπύρετο, ενεργό λοίμωξη του αναπνευστικού, με καλό κορεσμό οξυγόνου, χωρίς κανένα άλλο συνοδό σύμπτωμα και πήρε οδηγίες για τον ξηρό, μεταλοιμώδη πιθανώς ή αλλεργικό βήχα».

Η δεύτερη επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας την Καθαρά Δευτέρα

Η γιατρός τόνισε ότι ο ασθενής «δεν απασχόλησε ποτέ ούτε το Σάββατο ούτε την Κυριακή και από τα λεγόμενα των κατοίκων υπηρέτησε τη βάρδια του κανονικά εκτελώντας και τα έκτακτα δρομολόγια πηγαινέλα, περί έξι τον αριθμό Σκύρος – Κύμη».

Την Καθαρά Δευτέρα στις 08:30 ώρα, ωστόσο, η ίδια δήλωσε ότι την κάλεσε η αγροτικός γιατρός ότι έχει κληθεί από έναν ασθενή στο ιατρείο με συμπτώματα οπισθοστερνικού άλγους από ώρας. Ο διάλογος μεταξύ τους ήταν ο εξής: «’Κυρία Μανωλάκη, θα του κάνω το καρδιογράφημα, σας το στέλνω’, είμαι σε ανοιχτή επικοινωνία στο τηλέφωνο μαζί της και λέω ‘στείλ’ το και έρχομαι’».

Και συνέχισε: «Υπεβλήθη σε ηλεκτροκαρδιογράφημα ζωτικά και ανέφερε ότι κατά την κρίση του βήχα του ξηρού εμφανίστηκε μια δυσχέρεια στην αναπνοή. Ο ασθενής, λοιπόν, υπεβλήθη σε όλη τη πλήρη κλινική εξέταση και από την αγροτικό και από εμού, γιατί καθώς κατέβαινα στο ιατρείο, γνωρίζοντας ότι υπάρχει καρδιολόγος ιδιώτης στο νησί, τον κάλεσα από το τηλέφωνο μου και του είπα ότι έχουμε ένα καρδιολογικό, αν δεν είναι τίποτα να κάνουμε μια ποσοτική, να ξυπνήσουμε τον ιδιώτη, τροπονίνη, και να του κάνετε και έναν υπέρηχο καρδιάς να δούμε αν έχει κάποια υποκινησία, γιατί αλίμονο κι αν όλα τα οπισθοστερνικά δεν τα εξετάζαμε, δίναμε οδηγίες και φεύγανε χωρίς ηλεκτροκαρδιογραφήματα και λέγαμε ‘έχετε πνευμονία, έχετε αλλεργικό βήχα, φύγετε’».

Όπως ανέφερε η παθολόγος, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο και έγιναν όλες οι ενέργειες: πλήρης κλινική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής για πιθανό στεφανιαίο επεισόδιο και σταθεροποίηση του ασθενούς. Τελικά, ο ασθενής μεταφέρθηκε συνοδευόμενος στην Κύμη με πλοίο, το οποίο καθυστέρησε για να τον παραλάβει, έπειτα από συνεννόηση με το ΕΚΑΒ.