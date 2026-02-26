Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)

Μιλάμε για έναν από τους πιο πετυχημένους και τους πιο επιδραστικούς προπονητές -και γενικά ανθρώπους του ποδοσφαίρου, στην ιστορία του σπορ. Μια persona που έσπασε τα καλούπια από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στο κοινό και ένας ιδιοφυής τύπους που άνοιξε για όλους τους μετέπειτα συναδέλφους του, τακτικούς δρόμους που δεν υπήρχαν ή πιο σωστά, κανείς δεν είχε τολμήσει να τους διαβεί. Ο λόγος φυσικά για τον «πολύ» Ζοζέ Μουρίνιο, τον καθ’ ομολογίαν του ιδίου Special One.

Ωστόσο, το ποδόσφαιρο παραμένει ένα… αμείλικτο σπορ. Όποιος και αν είσαι, ό,τι και αν έχεις πετύχει, αν δεν φροντίσεις να εξελιχθείς, η μπάλα σε… περνάει από πάνω και σε ξεπερνάει -μάλλον οριστικά.

Μια μυθική καριέρα…

Ο Πορτογάλος είναι ο προπονητής των 1231 αγώνων καριέρας στους πάγκους, των 760 νικών, 248 ισοπαλιών και μόλις 223 ηττών, με μέσο όρο βαθμών το άκρως εντυπωσιακό 2,05 ανά αγώνα, Είναι ο προπονητής των Πόρτο, Τσέλσι, Ίντερ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ, Ρόμα. Ο πρώτος προπονητής που έφτασε στο ευρωπαϊκό «τρεμπλ», δηλαδή να κατακτήσει το Champions League, το Europa League και το Conference League, ο προπονητής των 2 Champions League και των 5 ευρωπαϊκών τροπαίων, των +25 τίτλων καριέρας, των 8 πρωταθλημάτων σε 4 χώρες (Πορτογαλία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία και των απίθανων ρεκόρ όπως τα εννέα χρόνια χωρίς ήττα εντός έδρας (2002-2011). Είναι ο νεότερος προπονητής που έφτασε τα 100 ματς στο Champions League (49 ετών, 12 ημερών) και αυτός που χρειάστηκε τους λιγότερους αγώνες (326) για να φτάσει στις 200 νίκες στην Premier League.

…και ένα απίθανο αρνητικό ρεκόρ

Ωστόσο… αυτός ο προπονητής είναι που τώρα μετράει και μια ντουζίνα χρόνια χωρίς να μπορεί να «σταυρώσει» νίκη σε νοκ-άουτ φάση του Champions League. Γιατί η συγκεκριμένη διοργάνωση επίσης δε… χαρίζεται σε κανέναν. Ούτε στον θρυλικό Ζοζέ Μουρίνιο. Πλέον, μετά τη νέα ήττα και τον αποκλεισμό της Μπενφίκα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στα play-off της φετινής διοργάνωσης, ο Πορτογάλος συμπλήρωσε 10 σερί αγώνες στα νοκ-άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, χωρίς νίκη!

Η τελευταία τέτοια, χρονολογείται δώδεκα χρόνια πίσω, στο 2014, ως προπονητής της Τσέλσι τότε. Συγκεκριμένα, ήταν 8 Απριλίου του ’14, όταν στον επαναληπτικό προημιτελικό, οι «μπλε» νικούσαν 2-0 την Παρί Σεν Ζερμέν στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και εξασφάλιζαν την πρόκρισή τους στους «4».

Έκτοτε, σε νοκ-άουτ ματς της κορυφαίας διοργάνωσης, ακολούθησαν για τον Μουρίνιο 3 ισοπαλίες και 1 ήττα με την Τσέλσι, 1 ήττα και 1 ισοπαλία με τη Γιουνάιτεντ, 2 ήττες με την Τότεναμ και οι δύο φετινές ήττες με τη Μπενφίκα. Ένα ακόμη δείγμα του τι… σημαίνει Champions League!