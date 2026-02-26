sports betsson
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
26.02.2026 | 08:38
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 10 το πρωί
Η υπόθεση του Μαγκουάιρ στα ελληνικά δικαστήρια πάει για 5η αναβολή
Ποδόσφαιρο 26 Φεβρουαρίου 2026, 10:00

Η υπόθεση του Μαγκουάιρ στα ελληνικά δικαστήρια πάει για 5η αναβολή

Ο Χάρι Μαγκουάιρ θα ζητήσει για ακόμα μια φορά την αναβολή της δίκης του για την υπόθεση του καβγά σε νυχτερινό κέντρο το καλοκαίρι του 2020.

Ο Χάρι Μαγκουάιρ πάει από αναβολή σε αναβολή στην υπόθεση που έχει στα ελληνικά δικαστήρια από το 2020, καθώς ετοιμάζεται να πάρει και 5η φορά.

Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραπέμφθηκε στις δικαστικές αρχές, έπειτα από καυγά που έλαβε χώρα έξω από νυχτερινό μαγαζί, το 2020 στη Μύκονο ενώ έκανε διακοπές το καλοκαίρι.

Αρχικά συνελήφθη έξω από το εν λόγω κέντρο και κατηγορήθηκε για επίθεση σε αστυνομικό και απόπειρα δωροδοκίας, με ποινή φυλάκισης 21 μηνών με αναστολή, αλλά σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, αυτή η ποινή ακυρώθηκε αυτόματα μετά την επακόλουθη έφεση.

Οι αναβολές στην υπόθεση του Χάρι Μαγκουάιρ

H πρώτη φορά που η δίκη του αναβλήθηκε ήταν τον Μάιο του του 2023, όταν και ο δικηγόρος του δεν μπορούσε να παρευρεθεί λόγω σύγκρουσης χρονοδιαγράμματος. Η δεύτερη… απόπειρα αναβλήθηκε λόγω της απεργίας των δικηγόρων τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ η υπόθεση πήρε ξανά αναβολή, για τρίτη συνεχόμενη φορά, και κανονίστηκε για τον Μάρτιο του 2025. Ωστόσο, για ακόμη μια φορά οι συνθήκες δεν επέτρεψαν στο να διαδραματιστεί η δίκη για τον παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Πλέον, για τέταρτη συνεχόμενη φορά η υπόθεση του Μαγκουάιρ πήρε αναβολή. Παρότι η ομάδα υπεράσπισης του βρισκόταν στο δικαστήριο της Σύρου, έτοιμη να καθαρίσει το όνομά του, το δικαστήριο κανονίστηκε για τον Μάρτιο του 2026, συγκεκριμένα στις 4 του παραπάνω μήνα, όμως το θέμα δεν τελειώνει εδώ, μιας και οι πιθανότητες να εκδικαστεί η υπόθεση την επόμενη εβδομάδα είναι… ελάχιστες.

Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν, η διαδικασία αναμένεται να αναβληθεί για πέμπτη φορά, με την πιθανότητα να φτάσουμε μέχρι τον… Αύγουστο του 2028 να είναι μεγάλη.

Business
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Τράπεζες
Πειραιώς: Στα 1,07 δισ. τα καθαρά κέρδη – Μέρισμα 0,4 ευρώ

Πειραιώς: Στα 1,07 δισ. τα καθαρά κέρδη – Μέρισμα 0,4 ευρώ

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 26.02.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Α’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, το βιβλίο «Ελένη Γλυκατζή-Αρβελέρ – 600 μολύβια και 10 ποιήματα», και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης μετά την ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά – Οι αναφορές σε «επαγγελματίες ανησυχούντες»
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης μετά την ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά – Οι αναφορές σε «επαγγελματίες ανησυχούντες»

Ο κ. Μητσοτάκης χωρίς να κατονομάσει τον πρώην πρωθυπουργό, απάντησε στη νέα ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά, κάνοντας λόγο για «επαγγελματίες ανησυχούντες», και για «όσους ζουν ακόμη με μία ηττοπαθή μανία καταδίωξης»

Σύνταξη
Μπάφαλο: Τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ πεθαίνει μετά την εγκατάλειψή του από τη Συνοριακή Φρουρά
Κόσμος 26.02.26

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ πεθαίνει μετά την εγκατάλειψή του από τη Συνοριακή Φρουρά

Ο 56χρονος είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2025 από την Αστυνομία του Μπάφαλο και απελευθερώθηκε έναν χρόνο μετά υπό την ευθύνη της Συνοριακής Φρουράς

Σύνταξη
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά
Οικονομία 26.02.26

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Ο Γεράσιμος Καλογηράτος, CEO, της Capital Clean Energy Carriers, σήμανε το καμπανάκι της έναρξης του ΧΑ – Πρεμιέρα για το ομόλογο – Το μήνυμα στους επενδυτές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μετωπική Ανδρουλάκη με Μητσοτάκη στη Βουλή την Παρασκευή για την ακρίβεια και την ενεργειακή ασφάλεια
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Μετωπική Ανδρουλάκη με Μητσοτάκη στη Βουλή την Παρασκευή για την ακρίβεια και την ενεργειακή ασφάλεια

Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη στην οποία ρωτά τον πρωθυπουργό, εάν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας καθώς και ποιο είναι το σχέδιο για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Σύνταξη
Σκύρος: Τι απαντά η παθολόγος στο κέντρο υγείας για τον 46χρονο που κατέληξε από ανακοπή
«Εξετάστηκε για βήχα» 26.02.26

Τι απαντά η παθολόγος του Κέντρου Υγείας Σκύρου για τον 46χρονο που κατέληξε από ανακοπή

Ο άτυχος 46χρονος εργαζόταν στο πλοίο της γραμμής και είχε μεταβεί στο κέντρο υγείας με έντονο πόνο στο στήθος και βήχα - Τρεις μέρες αργότερα επανήλθε με «συμπτώματα οπισθοστερνικού άλγους από ώρας»

Σύνταξη
Ποια τροφή μείωσε την κακή χοληστερόλη μέσα σε 48 ώρες
Υγεία 26.02.26

Ποια τροφή μείωσε την κακή χοληστερόλη μέσα σε 48 ώρες

Ένα διατροφικό ολιγοθερμιδικό πλάνο βασισμένο στη βρώμη ήταν αρκετό ώστε να μειωθεί η LDL χοληστερόλη κατά 10% μέσα σε δύο ημέρες και να επαναπρογραμματιστεί το έντερο ώστε να λειτουργεί καλύτερα ολόκληρος ο οργανισμός.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν
Νέες αποκαλύψεις 26.02.26

Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν

Όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες σοκαριστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την εφημερίδα The Telegraph να αποκαλύπτει ότι διατηρούσε κρυφές αποθήκες σε όλες τις ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιστορική απόφαση: Καταδικάστηκαν Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιος και Λαβράνος στη δίκη για τις υποκλοπές
Στην 39η δικάσιμο 26.02.26 Upd: 11:17

Ιστορική απόφαση: Καταδικάστηκαν Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιος και Λαβράνος στη δίκη για τις υποκλοπές

Ο πρόεδρος της έδρας αποφάσισε την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων της δίκης για τις υποκλοπές, σε μια ιστορική στιγμή. Επιβλήθηκε σε κάθε κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλάκισης 126 έτη και 8 μήνες, όπου εκτιτέα είναι τα οκτώ, με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι τον δεύτερο βαθμό. Διαβιβάζεται η δικογραφία για πλήθος ατόμων

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν χειρότερη ψυχική υγεία σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές;
Νέα κρίση 26.02.26

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν χειρότερη ψυχική υγεία σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές;

Οι νέοι ενήλικες αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην ψυχική τους υγεία, λόγω των αδύναμων οικογενειακών δεσμών, της πρόωρης χρήσης smartphone και της υψηλής κατανάλωσης υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232441

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
