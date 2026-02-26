Η υπόθεση του Μαγκουάιρ στα ελληνικά δικαστήρια πάει για 5η αναβολή

Ο Χάρι Μαγκουάιρ πάει από αναβολή σε αναβολή στην υπόθεση που έχει στα ελληνικά δικαστήρια από το 2020, καθώς ετοιμάζεται να πάρει και 5η φορά.

Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραπέμφθηκε στις δικαστικές αρχές, έπειτα από καυγά που έλαβε χώρα έξω από νυχτερινό μαγαζί, το 2020 στη Μύκονο ενώ έκανε διακοπές το καλοκαίρι.

Αρχικά συνελήφθη έξω από το εν λόγω κέντρο και κατηγορήθηκε για επίθεση σε αστυνομικό και απόπειρα δωροδοκίας, με ποινή φυλάκισης 21 μηνών με αναστολή, αλλά σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, αυτή η ποινή ακυρώθηκε αυτόματα μετά την επακόλουθη έφεση.

Οι αναβολές στην υπόθεση του Χάρι Μαγκουάιρ

H πρώτη φορά που η δίκη του αναβλήθηκε ήταν τον Μάιο του του 2023, όταν και ο δικηγόρος του δεν μπορούσε να παρευρεθεί λόγω σύγκρουσης χρονοδιαγράμματος. Η δεύτερη… απόπειρα αναβλήθηκε λόγω της απεργίας των δικηγόρων τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ η υπόθεση πήρε ξανά αναβολή, για τρίτη συνεχόμενη φορά, και κανονίστηκε για τον Μάρτιο του 2025. Ωστόσο, για ακόμη μια φορά οι συνθήκες δεν επέτρεψαν στο να διαδραματιστεί η δίκη για τον παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Πλέον, για τέταρτη συνεχόμενη φορά η υπόθεση του Μαγκουάιρ πήρε αναβολή. Παρότι η ομάδα υπεράσπισης του βρισκόταν στο δικαστήριο της Σύρου, έτοιμη να καθαρίσει το όνομά του, το δικαστήριο κανονίστηκε για τον Μάρτιο του 2026, συγκεκριμένα στις 4 του παραπάνω μήνα, όμως το θέμα δεν τελειώνει εδώ, μιας και οι πιθανότητες να εκδικαστεί η υπόθεση την επόμενη εβδομάδα είναι… ελάχιστες.

Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν, η διαδικασία αναμένεται να αναβληθεί για πέμπτη φορά, με την πιθανότητα να φτάσουμε μέχρι τον… Αύγουστο του 2028 να είναι μεγάλη.