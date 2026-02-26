Πέθανε ξαφνικά η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με θλίψη τον αναπάντεχο θάνατο της Αντιγόνης Πανέλλη, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία μόλις 57 ετών.

Η Αντιγόνη Πανέλλη γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1969 και μεγάλωσε στην Κορωνησία της Άρτας. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της, ξεκίνησε να εργάζεται στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», όπου κάλυπτε τα ρεπορτάζ των υπουργείων Μεταφορών- Επικοινωνιών και ΥΠΕΧΩΔΕ. Στη συνέχεια, εργάστηκε στην εφημερίδα «ΒΡΑΔΥΝΗ» και μεταπήδησε στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ στο οποίο και διακρίθηκε. Ακολούθως εντάχθηκε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στην ιστοσελίδα «CNN.GR» όπου παρέμεινε μέχρι και σήμερα.

Η Αντιγόνη Πανέλλη υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους της δημοσιογράφους και στο ευρύ φιλικό και επαγγελματικό της περιβάλλον. Διακρινόταν για το ήθος, την ευπρέπεια, την οξυδέρκεια, τη συνέπεια αλλά και για το φλεγματικό της χιούμορ με το οποίο αντιμετώπιζε την καθημερινότητα και τις δύσκολες καταστάσεις στην επαγγελματική της πορεία.

Ήταν ελεύθερο πνεύμα με ισχυρή γνώμη, βασισμένη σε παραδοσιακές αξίες που της επέτρεπαν να κερδίζει τον σεβασμό και την εκτίμηση ακόμη και όσων είχαν υποστεί την αυστηρή κριτική της.

Στις προσωπικές της σχέσεις αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, καθώς διακρινόταν για την ειλικρινή αφοσίωσή της στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της με μια διαρκή διάθεση προσφοράς.

Αντιγόνη Πανέλλη: Την Παρασκευή το τελευταίο αντίο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, συλλυπείται την οικογένεια και τους οικείους της και την αποχαιρετά με πόνο ψυχής και σεβασμό.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην Αντιγόνη Πανέλλη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, στις 11:00, στην Αγία Σκέπη Παπάγου.

Συλλυπητήρια από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια και τους οικείους της, για τον ξαφνικό θάνατο της Αντιγόνης Πανέλλη, εξέφρασαν σύσσωμα όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ εκφράζουμε την οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας για την απώλεια της δημοσιογράφου και κοινοβουλευτικής συντάκτριας του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Αντιγόνης Πανέλη, που έφυγε χθες το μεσημέρι. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την ξαφνική απώλεια της Αντιγόνης, μιας νέας γυναίκας, μιας ευσυνείδητης επαγγελματίας, που διακρινόταν από αφοσίωση και ευγένεια», τόνισε από την πλευρά της η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

Τα «ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της Αντιγόνης» εξέφρασαν ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Κώστας Μπούμπας.

Τα «θερμά συλλυπητήρια για τον ξαφνικό θάνατο της Αντιγόνης», εξέφρασε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής του κόμματος, Βασίλης Κόκκαλης.

«Καλό παράδεισο, τα θερμά συλλυπητήρια μας στην οικογένεια της» σημείωσε ο βουλευτής της «ΝΙΚΗΣ», Γιώργος Ρούντας.

«Τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας, δύναμη και κουράγιο την οικογένεια της», ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.

«Είναι αυτονόητο ότι εκφράζουμε την θλίψη μας για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.