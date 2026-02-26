Τελείωσαν οι μεταγραφές στη Euroleague: Δήλωσε τον Φαλ ο Ολυμπιακός στη λίστα
Το απόγευμα της Τετάρτης (25/2, 19:00) έληξε η deadline των μεταγραφών στη Euroleague – Δείτε ποιοι ήταν οι τελευταίοι παίκτες που δηλώθηκαν
Εξέπνευσε το απόγευμα της Τετάρτης (25/2, 19:00) η deadline για τις μεταγραφές στη Euroleague, άρα κινήσεις τέλος και πλέον οι 20 ομάδες μπαίνουν στην τελική ευθεία στη διοργάνωση με ό,τι έχουν στα ρόστερ τους.
Οι τελευταίες κινήσεις που έγιναν (τα προηγούμενα 24ωρα) και ολοκληρώθηκαν πριν από το τζάμπολ της 29ης αγωνιστικής ήταν οι: Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό, Κέσλερ Έντουαρντς και Λιβάι Ράντολφ στη Χάποελ Τελ Αβίβ, Άμιτ Εμπό στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, Κιλιάν Φίσερ στην Μπάγερν Μονάχου και Ματέο Μπαϊότσι στη Βίρτους Μπολόνια.
Επίσης, η Αρμάνι Μιλάνο ενεργοποίησε ξανά το συμβόλαιο του Νέιτ Σέστινα που ήταν τραυματίας και η Παρτίζαν εκείνο του Ντίλαν Οσετκόφσκι, του οποίου η ποινή άρθηκε από τη FIBA.
Ποιος δήλωσαν στη Euroleague ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός
Όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες; Ο Ολυμπιακός ενεργοποίησε το συμβόλαιο του Μουστάφα Φαλ προκειμένου να μπορεί να τον έχει στη διάθεσή του σε περίπτωση που επιστρέψει φέτος στην αγωνιστική δράση. Κάτι παρόμοιο έκανε και ο Παναθηναϊκός, καθώς έκανε active το συμβόλαιο του Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ «κουβαλάει» ποινή μίας αγωνιστικής, την οποία θα εκτίσει απόψε με την Παρί (21:45). Συνεπώς, τυπικά από την 30η αγωνιστική και έπειτα θα είναι έτοιμος για την επιστροφή στα παρκέ, όταν θα είναι έτοιμος.
Κλείνοντας, στον αντίποδα η Χάποελ Τελ Αβίβ απενεργοποίησε τα συμβόλαια των Τάιλερ Ένις και Οζ Μπλέιζερ. Κάτι που σημαίνει ότι αυτοί οι δύο δεν θα μπορούν να αγωνιστούν από εδώ και στο εξής στη Euroleague.
