Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο Κάουνας
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο Κάουνας από τη Ζαλγκίρις…
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Κάουνας απέναντι στη Ζαλγκίρις η οποία πήρε μεγάλη νίκη με 99-94 μετά από δύο παρατάσεις. ‘Ετσι οι Πειραιώτες έχασαν έδαφος σε σχέση με τη Φενέρμπαχτσε που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.
Αυτό γιατί σε ένα παιχνίδι που επίσης ήταν ντέρμπι, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πήρε σπουδαία νίκη με 81-78 επί της Παρτιζάν. Στο 21-7 μετά από 29 αγωνιστικές οι Τούρκοι, στο 18-10 οι «ερυθρόλευκοι» κι ενώ οι δύο ομάδες έχουν ένα ματς λιγότερο, αυτό μεταξύ τους που αναμένεται να διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου στο ΣΕΦ.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής:
Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν 81-78
Ζάλγκιρις Κάουνας – Ολυμπιακός 99-94
Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές 91-81
Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα 85-80
Dubai BC – Βιλερμπάν 26/2 στις 19:00
Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ 26/2 στις 20:30
Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο 26/2 στις 21:05
Μπασκόνια – Βαλένθια 26/2 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 26/2 στις 21:45
Παναθηναϊκός – Παρί 26/2 στις 21:45
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 30ης αγωνιστικής:
Φενέρμπαχτσε – Μονακό 5/3 στις 19:45
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ 5/3 στις 21:05
Βαλένθια – Ζάλγκιρις Κάουνας 5/3 στις 21:30
Παρτίζαν – Dubai BC 5/3 στις 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα 5/3 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια 5/3 στις 21:45
Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν 6/3 στις 19:30
Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου 6/3 στις 21:00
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 6/3 στις 21:15
Μπασκόνια – Παρί 6/3 στις 21:30
