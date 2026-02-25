Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο Κάουνας

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Κάουνας απέναντι στη Ζαλγκίρις η οποία πήρε μεγάλη νίκη με 99-94 μετά από δύο παρατάσεις. ‘Ετσι οι Πειραιώτες έχασαν έδαφος σε σχέση με τη Φενέρμπαχτσε που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Αυτό γιατί σε ένα παιχνίδι που επίσης ήταν ντέρμπι, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πήρε σπουδαία νίκη με 81-78 επί της Παρτιζάν. Στο 21-7 μετά από 29 αγωνιστικές οι Τούρκοι, στο 18-10 οι «ερυθρόλευκοι» κι ενώ οι δύο ομάδες έχουν ένα ματς λιγότερο, αυτό μεταξύ τους που αναμένεται να διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου στο ΣΕΦ.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής:

Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν 81-78

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ολυμπιακός 99-94

Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές 91-81

Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα 85-80

Dubai BC – Βιλερμπάν 26/2 στις 19:00

Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ 26/2 στις 20:30

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο 26/2 στις 21:05

Μπασκόνια – Βαλένθια 26/2 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 26/2 στις 21:45

Παναθηναϊκός – Παρί 26/2 στις 21:45

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 30ης αγωνιστικής:

Φενέρμπαχτσε – Μονακό 5/3 στις 19:45

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ 5/3 στις 21:05

Βαλένθια – Ζάλγκιρις Κάουνας 5/3 στις 21:30

Παρτίζαν – Dubai BC 5/3 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα 5/3 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια 5/3 στις 21:45

Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν 6/3 στις 19:30

Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου 6/3 στις 21:00

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 6/3 στις 21:15

Μπασκόνια – Παρί 6/3 στις 21:30