Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94 (παρ.): Συγκλονιστικό παιχνίδι στο Κάουνας – «Λύγισε» στη δεύτερη παράταση

Ο Ολυμπιακός είχε πολλές ευκαιρίες να πάρει το ματς στο Κάουνας, ωστόσο ηττήθηκε με 99-94 στην δεύτερη παράταση από την Ζαλγκίρις και είδε το ρεκόρ του να πέφτει στο 18-10.

Τεράστια εμφάνιση από τον Εβάν Φουρνιέ που έκανε ρεκόρ καριέρας με 32 πόντους, ωστόσο τον Ολυμπιακό πλήγωσε η πολύ μεγάλη εμφάνιση του Γουιλιαμς-Γκος που είχε 23 πόντους και ένα σορό κρίσιμα σουτ τα οποία σκότωσαν την πρώην ομάδα του. 23 είχε και ο Φρανσίσκο που ήταν ο έτερος πόλος των Λιθουανών.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με πολύ καλό ρυθμό στην επίθεση και με καλάθι του Τζόουνς ξέφυγε με +5 και σκορ 4-9, για να ισοφαρίσουν σε 9-9 οι Γκος και Ράιτ στο 4’. Ο Τουμπέλις στη συνέχεια έδωσε προβάδισμα με 11-9 στη Ζαλγκίρις. Γουόρντ και Ντόρσεϊ έδωσαν και πάλι το προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 11-13 στο 6’.

Οι Λιθουανοί με καλάθι του Ράιτ προηγήθηκαν με 16-15 στο 8’. Ο Ουλάνοβας με καλάθι του έκανε το 18-18 που ήταν και το σκορ της πρώτης περιόδου.

Στο ξεκίνημα της δεύτερη περιόδου ο Εβάν Φουρνιέ πήρε το… όπλο του και με έξι συνεχόμενους πόντους έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό με +6 και σκορ 20-24 στο 12’. Και πάλι ο Γάλλος σταρ με δύσκολο σουτ τριών πόντων έκανε το 20-29 για τον Ολυμπιακό στο 14’. Με δύο τρίποντα η Ζαλγκίρις επέστρεψε και μείωσε στο -3 και σκορ 28-31 στο 16’.

Ο Λο με τρίποντο έκανε το 31-31, για να δώσει προβάδισμα με +3 και σκορ 31-34 στον Ολυμπιακό ο Τζόουνς στο 18’. Μετά από μία πανέμορφη επίθεση ο ΜακΚίσικ με τρίποντο έκανε το 35-39 για τους Πειραιώτες στο 19’. Ο Φρανσίσκο με 2/2 βολές έκανε το 37-39 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εκρηκτικά στην τρίτη περίοδο και με τον Τζόουνς να μοιράζει παιχνίδι και να σκοράρει, ξέφυγε με +9 και σκορ 39-48 με καλάθι του Γουοκαπ στο 23’. Ο Ντόρσεϊ με ωραίο δίποντο πάνω από το κεφάλι του Γκος, έδωσε προβάδισμα με +10 στον Ολυμπιακό και σκορ 53-63 στο 25’.

Η Ζαλγκίρις με καλάθια του Ράιτ και του Μπραζντέικις μείωσε σε -6 και σκορ 49-55 στο 26’. Ένα πανέμορφο κάρφωμα του Χολ και ένα μεγάλο σουτ του Νιλικίνα έδωσαν στον Ολυμπιακό προβάδισμα με +9 και σκορ 51-60 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ ξέφυγε με +11 και σκορ 51-62 στο 31. Η Ζαλγκίρις με ένα γρήγορο 6-0 μείωσε στους 5 και σκορ 57-62 στο 32’ με καλάθι του Λο. Οι Λιθουανοί με τον Λο και τον Μπραζντέικις μείωσαν σε 61-62 για να κάνει ο Φουρνιέ με τεράστιο σουτ τριών πόντων το 61-65 στο 34’.

Ο Φουρνιέ με ακόμα ένα σουτ προσωπικότητας έκανε το 63-69 για τον Ολυμπιακό στο 36’. Ο Γκος με δύο τρίποντα στη σειρά έκανε το 69-69 στο 37’. Φουρνιέ και Φρανσίσκο έκαναν το 71-71 στο 38’, με το ματς να γίνεται θρίλερ στο τέλος.Ο Φουρνιέ έκανε δύο συνεχόμενα λάθη, όμως ο Τζόουνς ισοφάρισε σε 73-73 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έβγαλε την άμυνα και έστειλε το ματς σε παράταση.

Στην παράταση, ανέλαβε δράση ο Ντόρσεϊ, που με τρεις πόντους του έκανε το 75-76 για τον Ολυμπιακό στο 41’. Ο Φρανσίσκο με τρίποντο έκανε το 80-78 και στην αμέσως επόμενη φάση πήρε το 5ο φάουλ του Τζόουνς στο 44’. Κι όμως ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το 82-78 και ισοφάρισε σε 82-82, με τον Ντόρσεϊ να αστοχεί στην τελευταία επίθεση, που έστειλε το ματς σε δεύτερη παράταση.

Ο Ολυμπιακός μπήκε γκαζάτος στην δεύτερη παράταση και με τον Πίτερς και τον Φουρνιέ, ξέφυγε με +5 και σκορ 82-87. Όμως η Ζαλγκίρις δεν παραδόθηκε ούτε εκεί και με τρία συνεχόμενα τρίποντα με τελευταίο αυτό του Λο, έκανε το 93-89 ανατρέποντας και πάλι το σκορ. Ωστόσο η Ζαλγκίρις με δήμιο τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος ανέτρεψε και πάλι το σκορ και πήρε το παιχνίδι με 99-94, ρίχνοντας τον Ολυμπιακό στο 18-10 και παίρνοντας μια πολύ σημαντική νίκη για την ίδια που της δίνει ώθηση για να βρεθεί στα playoffs.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-18, 37-39, 51-60, 73-73 (κ.α.), 99-94

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 23 (5/10 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φρανσίσκο 23 (2/3 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 7/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ράιτ 14 (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/6 βολές, 13 ριμπάουντ), Μπραζντέικις 7, Γκιεντράιτις, Τουμπέλις 10 (4/8 δίποντα), Λο 15 (2/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σλίβα, Μπιρούτις 4, Μπουτκέβιτσους, Ουλάνοβας 2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (1/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Νιλικίνα 3 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουόρντ 9 (4/7 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 16 (6/14 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Πίτερς 4 (2/6 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Τζόσεφ, Χολ 8 (3/4 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ΜακΚίσικ 3 (1/6 σουτ), Τζόουνς 14 (5/6 δίποντα, 4/5 βολές, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ), Φουρνιέ 32 (5/12 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 7/8 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη)