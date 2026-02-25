Μπαρτζώκας: «Οταν χάνεις με αυτόν τον τρόπο είναι απογοητευτικό»

Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, που κρίθηκε στη δεύτερη παράταση, η Ζαλγκίρις επικράτησε του Ολυμπιακού στο Κάουνας με 99-94, για την 29η αγωνιστική της Euroleague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στάθηκε στις ευκαιρίες που είχε η ομάδα του μεγάλου λιμανιού για να πάρει τη νίκη, τόσο στο τέλος της κανονικής περιόδου όσο και στο τέλος της πρώτης παράτασης.

«Οταν χάνεις με τον τρόπο αυτό είναι πολύ λυπηρό και απογοητευτικό. Είχαμε τις δύο τελευταίες επιθέσεις στην κανονική διάρκεια και στην πρώτη παράταση, αλλά δεν σκοράραμε. Αξίζαμε κάτι παραπάνω, αλλά δεν το πήραμε. Μερικές φορές έχει να κάνει με μια απόφαση. Έχασε ένα λέι απ ο Ουόκαπ, σκόραρε ο Γκος. Μια φάση μερικές φορές κρίνει το παιχνίδι», ανέφερε ο Μπαρτζώκας.

Μασιούλις: «Απίστευτη νίκη απέναντι σε μια ομάδα που έχει τα πάντα»

«Ήταν μια απίστευτη νίκη. Φτάσαμε κοντά στην ήττα κάποιες φορές, αλλά στο τέλος είχαμε και λίγη τύχη. Πήραμε τη νίκη και την αφιερώνουμε στον κόσμο μας. Κοιτάμε μόνο το σημερινό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ήταν μια τεράστια νίκη απέναντι σε μια ομάδα που έχει τα πάντα. Είμαι χαρούμενος, δεν κοιτάω τη βαθμολογία και πάμε βήμα-βήμα για να δούμε στο τέλος που θα βρεθούμε», ανέφερε από την πλευρά του ο προπονητής της Ζαλγκίρις.