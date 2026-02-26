Ιστορίες: Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη αυτό το Σάββατο μαζί με ΤΑ ΝΕΑ

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, μαζί με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο, κυκλοφορεί το 12ο τεύχος του περιοδικού «Ιστορίες» με ένα εκτενές αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη, τριάντα χρόνια από την απώλειά του, στις 18 Μαρτίου 1996.

Τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό του, ο νομπελίστας ποιητής παραμένει ένα από τα σημαντικά πρόσωπα του νεοελληνικού πολιτισμού και ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς του ελληνικού 20ού αιώνα. Το νέο τεύχος των «Ιστοριών» επιχειρεί να φωτίσει εκ νέου το έργο και τη σκέψη του, αναδεικνύοντας όχι μόνο τον ποιητή του Αιγαίου και του φωτός, αλλά έναν δημιουργό πολύπλευρο, απρόβλεπτο και διαρκώς ανανεωτικό.

Στο αφιέρωμα συμμετέχουν διακεκριμένοι μελετητές του έργου του: ο νεοελληνιστής Ρόντρικ Μπίτον, η νεοελληνίστρια και μεταφράστριά του στα ιταλικά Μαρία Πάολα Μινούτσι, ο κριτικός λογοτεχνίας Νάσος Βαγενάς και η επίσης νεοελληνίστρια Νάντια Στυλιανού. Μέσα από διαφορετικές οπτικές, προσεγγίζουν τη γλώσσα, την ποιητική και την πνευματική του παρακαταθήκη, αναδεικνύοντας έναν γλωσσοπλάστη που θεωρούσε τη γλώσσα ατελή μπροστά στην υπεροχή της εικόνας και στις ανεξάντλητες δυνατότητες του ασυνειδήτου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνομιλία του Θανάση Θ. Νιάρχου με την ποιήτρια Ιουλίτα Ηλιοπούλου, η οποία διαχειρίζεται την πνευματική κληρονομιά του Ελύτη. Η συζήτηση φωτίζει άγνωστες πτυχές του δημιουργού, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το έργο του συνεχίζει να συνομιλεί με το παρόν.

Ο συνθέτης Γιώργος Κουρουπός περιγράφει τη δική του εμπειρία από τη μελοποίηση του Το Μονόγραμμα, αποκαλύπτοντας τη μουσική διάσταση ενός ποιητικού έργου που παραμένει ζωντανό και δραστικό. Παράλληλα, οι «Ιστορίες» μεταφέρουν τις εντυπώσεις από μια ξενάγηση στο Σπίτι του Οδυσσέα Ελύτη στην Πλάκα, εκεί όπου ο επισκέπτης μπορεί να αισθανθεί πιο κοντά από ποτέ το αποτύπωμα του ποιητή στον χώρο και στον χρόνο.

Το αφιέρωμα σκιαγραφεί έναν δημιουργό που άντλησε από διαφορετικά είδη της γλωσσικής παράδοσης, που έπλασε λέξεις πρωτοφανέρωτες – σαν να τις διαβάζουμε για πρώτη φορά – και που κατόρθωσε να μετατρέψει το προσωπικό του όραμα σε συλλογική εμπειρία. Έναν ποιητή που δεν έπαψε να αναζητεί το «πέραν» της γλώσσας, διευρύνοντας τα όριά της.

Το 12ο τεύχος των «Ιστοριών» είναι μια πρόσκληση σε αυτή τη νέα ανάγνωση: μια ευκαιρία να επιστρέψουμε στον Ελύτη με καθαρό βλέμμα και να ανακαλύψουμε ξανά τη δύναμη της ποίησης να ανασυνθέτει τον κόσμο.

