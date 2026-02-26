Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/2): Δράση με Europa League, Conference και Euroleague

Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Πέμπτης (26/2) ξεχωρίζουν οι ρεβάνς του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ κόντρα σε Βικτόρια Πλζεν και Θέλτα αντίστοιχα, στο πλαίσιο των play-off του Europa League όπως και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις για το Europa και το Conference League. Φυσικά, φουλ δράση υπάρχει και στη Euroleague, με το Παναθηναϊκός – Παρί να ξεχωρίζει.

Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/2):

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Τζένσον Μπρούκσμπι Ντουμπάι τένις

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ – Γίρι Λεχέτσκα Ντουμπάι

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Κύπελλο Βόλεϊ Ανδρών

19:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Βιλερμπάν Euroleague

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Στουτγκάρδη – Σέλτικ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ριέκα – Ομόνοια UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός UEFA Europa League

20:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Βιλνέβ ντ Eurocup Women

20:30 Novasports 6HD Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:05 Novasports 5HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μπασκόνια – Βαλένθια Euroleague

21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:45 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Παρί Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD, ANT1 Θέλτα – ΠΑΟΚ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Γκενκ – Ντινάμο Ζάγκρεμπ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Άλκμααρ – Νόα UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Μπραν UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λεχ Πόζναν – Κουόπιο UEFA Conference League