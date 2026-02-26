Συγκλονίζει ο Κρις Μπος: «Ξύπνησα καλυμμένος με το αίμα μου – Μην περιμένεις να κάνεις το βήμα» (vid)

Ένα μήνυμα ζωής έστειλε ο Κρις Μπος μέσω των social media. Ο 11 φορές All-Star και δις πρωταθλητής NBA με τους Μαϊάμι Χιτ, ανέβασε ένα βίντεο κατά το οποίο περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και παράλληλα καλεί όσους τον ακούσουν, να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να μην περιμένουν το αύριο για να κάνουν αυτά που ονειρεύονται.

«Ήταν τρελό. Έγινε γρήγορα, ακαριαία. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση. Δεν είχα καθόλου χρόνο να προετοιμαστώ. Ετοιμαζόμουν να βγω ραντεβού με τη γυναίκα μου και, πριν το καταλάβω, ήμουν στο πάτωμα. Ήταν κάτι τρομακτικό και έγινε πολύ γρήγορα. Είμαι τυχερός που είμαι ζωντανός» ανέφερε ο 41χρονος πρώην πάουερ φόργουορντ στο βίντεο που ανέβασε και πρόσθεσε: «Μην περιμένεις να δράσεις, γιατί μπορεί να έρθει ξαφνικά, μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα».

Ο Αμερικανός δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του προβλήματός του, ωστόσο είναι γνωστό ότι είχε αναγκαστεί να σταματήσει το μπάσκετ και την λαμπερή καριέρα του στο NBA έχοντας βεβαρυμένο ιστορικό με θρόμβους στο αίμα.

Το 2015 νοσηλεύτηκε με πρόβλημα θρόμβων στους πνεύμονές του, ένα χρόνο αργότερα «κόπηκε» στις ιατρικές εξετάσεις των Χιτ αφού οι θρόμβοι συνέχιζαν να σχηματίζονται και τελικά αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το μπάσκετ το 2017.

Αναλυτικά, όσα αποκάλυψε ο Κρις Μπος:

«Ξύπνησα καλυμμένος με το ίδιο μου το αίμα. Ήταν τρελό. Έγινε γρήγορα, ακαριαία. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση. Δεν είχα καθόλου χρόνο να προετοιμαστώ. Ετοιμαζόμουν να βγω ραντεβού με τη γυναίκα μου και, πριν το καταλάβω, ήμουν στο πάτωμα.

Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά όπως βλέπετε ακόμα αναρρώνω. Δεν θα προσπαθήσω να το κρύψω σε περίπτωση που φαίνομαι διαφορετικός. Ήταν κάτι τρομακτικό και έγινε πολύ γρήγορα. Με έκανε πραγματικά να δω τη ζωή διαφορετικά και το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Τι κάνουμε για τον εαυτό μας, τι κάνουμε για την οικογένειά μας, πώς ζούμε τη ζωή μας.

Και ό,τι κι αν είναι αυτό, ένα πράγμα παίρνω από όλο αυτό. Φρόντισε να μην περιμένεις. Μην περιμένεις να δράσεις, γιατί μπορεί να έρθει ξαφνικά, μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα. Και είμαι τυχερός που είμαι ζωντανός και νιώθω υπέροχα γι’ αυτό. Τώρα σκέφτομαι περισσότερο πώς ζω την καθημερινότητά μου. Αυτό είναι πραγματικά το μήνυμα, μην περιμένεις.

Μην περιμένεις να κάνεις το βήμα. Μπορεί να περιμένεις μια προαγωγή. Μπορεί να θέλεις να δοκιμαστείς για μια ομάδα. Μπορεί να θέλεις να πας εκείνες τις διακοπές. Μπορεί να είναι τόσα διαφορετικά πράγματα που θέλουμε να κάνουμε και τελικά δεν τα κάνουμε ποτέ.

Αυτό λοιπόν παίρνω από όλο αυτό μην περιμένεις. Αν θέλεις να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση, μην περιμένεις απλώς κάν’ το. Μπορεί να πέσεις κάτω, δεν ξέρω. Εγώ είμαι τυχερός που γύρισα πίσω. Ήταν σκοτάδι δεν θυμάμαι τίποτα άλλο πέρα από το ότι επέστρεψα εδώ. Δεν έχω καμία ανάμνηση, καμία μνήμη, πέρα από το ότι γύρισα πίσω. Οπότε μην περιμένεις».