Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
26.02.2026 | 08:38
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 10 το πρωί
Συγκλονίζει ο Κρις Μπος: «Ξύπνησα καλυμμένος με το αίμα μου – Μην περιμένεις να κάνεις το βήμα» (vid)
Μπάσκετ 26 Φεβρουαρίου 2026, 10:41

O πρώην σούπερσταρ του NBA, Κρις Μπος, συγκλονίζει με την τελευταία αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Ένα μήνυμα ζωής έστειλε ο Κρις Μπος μέσω των social media. Ο 11 φορές All-Star και δις πρωταθλητής NBA με τους Μαϊάμι Χιτ, ανέβασε ένα βίντεο κατά το οποίο περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και παράλληλα καλεί όσους τον ακούσουν, να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να μην περιμένουν το αύριο για να κάνουν αυτά που ονειρεύονται.

«Ήταν τρελό. Έγινε γρήγορα, ακαριαία. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση. Δεν είχα καθόλου χρόνο να προετοιμαστώ. Ετοιμαζόμουν να βγω ραντεβού με τη γυναίκα μου και, πριν το καταλάβω, ήμουν στο πάτωμα. Ήταν κάτι τρομακτικό και έγινε πολύ γρήγορα. Είμαι τυχερός που είμαι ζωντανός» ανέφερε ο 41χρονος πρώην πάουερ φόργουορντ στο βίντεο που ανέβασε και πρόσθεσε: «Μην περιμένεις να δράσεις, γιατί μπορεί να έρθει ξαφνικά, μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα».

Ο Αμερικανός δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του προβλήματός του, ωστόσο είναι γνωστό ότι είχε αναγκαστεί να σταματήσει το μπάσκετ και την λαμπερή καριέρα του στο NBA έχοντας βεβαρυμένο ιστορικό με θρόμβους στο αίμα.

Το 2015 νοσηλεύτηκε με πρόβλημα θρόμβων στους πνεύμονές του, ένα χρόνο αργότερα «κόπηκε» στις ιατρικές εξετάσεις των Χιτ αφού οι θρόμβοι συνέχιζαν να σχηματίζονται και τελικά αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το μπάσκετ το 2017.

Αναλυτικά, όσα αποκάλυψε ο Κρις Μπος:

«Ξύπνησα καλυμμένος με το ίδιο μου το αίμα. Ήταν τρελό. Έγινε γρήγορα, ακαριαία. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση. Δεν είχα καθόλου χρόνο να προετοιμαστώ. Ετοιμαζόμουν να βγω ραντεβού με τη γυναίκα μου και, πριν το καταλάβω, ήμουν στο πάτωμα.

Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά όπως βλέπετε ακόμα αναρρώνω. Δεν θα προσπαθήσω να το κρύψω σε περίπτωση που φαίνομαι διαφορετικός. Ήταν κάτι τρομακτικό και έγινε πολύ γρήγορα. Με έκανε πραγματικά να δω τη ζωή διαφορετικά και το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Τι κάνουμε για τον εαυτό μας, τι κάνουμε για την οικογένειά μας, πώς ζούμε τη ζωή μας.

Και ό,τι κι αν είναι αυτό, ένα πράγμα παίρνω από όλο αυτό. Φρόντισε να μην περιμένεις. Μην περιμένεις να δράσεις, γιατί μπορεί να έρθει ξαφνικά, μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα. Και είμαι τυχερός που είμαι ζωντανός και νιώθω υπέροχα γι’ αυτό. Τώρα σκέφτομαι περισσότερο πώς ζω την καθημερινότητά μου. Αυτό είναι πραγματικά το μήνυμα, μην περιμένεις.

Μην περιμένεις να κάνεις το βήμα. Μπορεί να περιμένεις μια προαγωγή. Μπορεί να θέλεις να δοκιμαστείς για μια ομάδα. Μπορεί να θέλεις να πας εκείνες τις διακοπές. Μπορεί να είναι τόσα διαφορετικά πράγματα που θέλουμε να κάνουμε και τελικά δεν τα κάνουμε ποτέ.

Αυτό λοιπόν παίρνω από όλο αυτό μην περιμένεις. Αν θέλεις να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση, μην περιμένεις απλώς κάν’ το. Μπορεί να πέσεις κάτω, δεν ξέρω. Εγώ είμαι τυχερός που γύρισα πίσω. Ήταν σκοτάδι δεν θυμάμαι τίποτα άλλο πέρα από το ότι επέστρεψα εδώ. Δεν έχω καμία ανάμνηση, καμία μνήμη, πέρα από το ότι γύρισα πίσω. Οπότε μην περιμένεις».

Τράπεζες
Πειραιώς: Στα 1,07 δισ. τα καθαρά κέρδη – Μέρισμα 0,4 ευρώ

Πειραιώς: Στα 1,07 δισ. τα καθαρά κέρδη – Μέρισμα 0,4 ευρώ

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων – Νέα σύσκεψη στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου

Κάθετος Διάδρομος: Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων – Νέα σύσκεψη στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου

Champions League 26.02.26

Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του και είναι ένας εν ενεργεία θρύλος των πάγκων, ωστόσο το Champions League δεν χαρίζεται σε κανέναν και ο Πορτογάλος το βιώνει...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν
Νέες αποκαλύψεις 26.02.26

Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν

Όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες σοκαριστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την εφημερίδα The Telegraph να αποκαλύπτει ότι διατηρούσε κρυφές αποθήκες σε όλες τις ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιστορική απόφαση: Ένοχοι Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιος και Λαβράνος στη δίκη για τις υποκλοπές
Στην 39η δικάσιμο 26.02.26 Upd: 10:37

Ιστορική απόφαση: Ένοχοι Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιος και Λαβράνος στη δίκη για τις υποκλοπές

Ο πρόεδρος της έδρας αποφάσισε την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων της δίκης για τις υποκλοπές, σε μια ιστορική στιγμή για το δημοκρατικό πολίτευμα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν χειρότερη ψυχική υγεία σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές;
Νέα κρίση 26.02.26

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν χειρότερη ψυχική υγεία σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές;

Οι νέοι ενήλικες αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην ψυχική τους υγεία, λόγω των αδύναμων οικογενειακών δεσμών, της πρόωρης χρήσης smartphone και της υψηλής κατανάλωσης υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων

Σύνταξη
Ιράν: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη… οι συνομιλίες στη Γενεύη – Επιπλέον όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ
Σε τεντωμένο σχοινί 26.02.26

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη... οι συνομιλίες για το Ιράν στη Γενεύη - Έξτρα όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ

Λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες στη Γενεύη οι δηλώσεις των Αμερικανών μυρίζουν μπαρούτι αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτουν και τη σύγχυση στην κυβέρνηση Τραμπ σε σχέση με τα σχέδιο για το Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις
My Voice, My Choice 26.02.26

Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις

Η επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν chaζητά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου για την εξασφάλιση αποτελεσματικής πρόσβασης στις αμβλώσεις και την αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία – Άνοιξαν δρόμοι, έσπασαν σωλήνες στον Λαγανά
Ελλάδα 26.02.26

Μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία στη Ζάκυνθο - Άνοιξαν δρόμοι, έσπασαν σωλήνες στον Λαγανά

Το παραλιακό μέτωπο στον Λαγανά έχει υποστεί πολλές ζημιές από την κακοκαιρία, ιδιωτικές επιχειρήσεις καταγράφουν σημαντικές απώλειες, ενώ τμήματα των παράλληλων δρόμων έχουν υποχωρήσει

Σύνταξη
Δίκη για το Predator: Σήμερα η απόφαση για τους τέσσερις κατηγορούμενους
Ελλάδα 26.02.26

Δίκη για το Predator: Σήμερα η απόφαση για τους τέσσερις κατηγορούμενους

Κατηγορούμενοι για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των επικοινωνιών μέσω του Predator είναι οι Γιάννης Λαβράνος, Φέλιξ Μπίτζιος και το ζεύγος Ταλ Τζόναθαν Ντίλιαν και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου

Σύνταξη
Το κόμμα Τσίπρα και ο… ημιπολύτιμος ΣΥΡΙΖΑ – Tο πληγωμένο brand με τα νοικοκυρεμένα οικονομικά
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Το κόμμα Τσίπρα και ο… ημιπολύτιμος ΣΥΡΙΖΑ – Tο πληγωμένο brand με τα νοικοκυρεμένα οικονομικά

Οι τάσεις φυγής για το κόμμα Τσίπρα, τα σενάρια για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, η κρατική επιχορήγηση, τα στελέχη που φεύγουν και ο Πολάκης που μένει.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip
Human After All 26.02.26

Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip

Το electro ντουέτο Daft Punk, το οποίο έριξε «τίτλους τέλους» στη σπουδαία πορεία του το 2021, γιόρτασε την επέτειο της διάλυσής του με την κυκλοφορία ενός νέου video clip.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
