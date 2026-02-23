«Έφυγε» σε ηλικία 43 ετών η πρώην παίκτρια του WNBA, Κάρα Μπράξτον
Η δύο φορές πρωταθλήτρια του WNBA, Κάρα Μπράξτον έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 43 ετών.
Θλίψη στον κόσμο του WNBA σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Κάρα Μπράξτον, η οποία πέθανε σε ηλικία μόλις 43 ετών.
Η Μπράξτον αγωνίστηκε για μία δεκαετία στο πρωτάθλημα, φορώντας τις φανέλες των Ντιτρόιτ Σοκ, Τάλσα Σοκ, Φοίνιξ Μέρκιουρι και Νιού Γιορκ Λίμπερτι.
Με το Ντιτρόιτ κατέκτησε δύο τίτλους, το 2006 και το 2008, ενώ το 2005 μπήκε στην κορυφαία ομάδα των rookies και το 2007 συμμετείχε στο All-Star Game. Σε 46 εμφανίσεις στα playoffs, εκ των οποίων οι 11 ως βασική, είχε κατά μέσο όρο 7.2 πόντους, 4.5 ριμπάουντ ανά16 λεπτά συμμετοχής.
Η ανακοίνωση του WNBA για τον θάνατο της Μπράξτον:
«Με βαθιά θλίψη θρηνούμε τον θάνατο της δύο φορές πρωταθλήτριας του WNBA, Κάρα Μπράξτον. Μια βετεράνος με 10 σεζόν, η Κάρα έπαιξε με τους Ντιτρόιτ Σοκ, Τάλσα Σοκ, Φοίνιξ Μέρκιουρι και Νιου Γιορκ Λίμπερτι.
Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους πρώην συμπαίκτες της αυτή τη στιγμή.»
