WNBA: Οργάνωση κρυπτονομισμάτων υπεύθυνη για τη ρίψη των ερωτικών βοηθημάτων – Ο λόγος που τα πετάνε
Μπάσκετ 08 Αυγούστου 2025 | 09:49

WNBA: Οργάνωση κρυπτονομισμάτων υπεύθυνη για τη ρίψη των ερωτικών βοηθημάτων – Ο λόγος που τα πετάνε

Μία οργάνωση κρυπτονομισμάτων ανέλαβε την ευθύνη για τη ρίψη των ερωτικών βοηθημάτων στα παρκέ του WNBA - Τι δήλωσε εκπρόσωπος στην USA Today.

Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Spotlight

Σάλος έχει γίνει το τελευταίο διάστημα στο γυναικείο πρωτάθλημα μπάσκετ των ΗΠΑ (WNBA) καθώς σε τουλάχιστον έξι γήπεδα, θεατές έχουν πετάξει στον αγωνιστικά χώροι σεξουαλικά βοηθήματα (συγκεκριμένα πράσινους δονητές). Αποτέλεσμα ήταν να γίνουν δυο συλλήψεις και να ξεκινήσει σχετική έρευνα από τις Αρχές.

Οι ομάδες, οι παίκτριες και γενικότερα όλοι οι άνθρωποι γύρω από την γυναικεία καλαθοσφαίριση στην Αμερική έχουν αντιδράσει έντονα, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή σεξιστική προς το γυναικείο φύλο.

Την ευθύνη για τα περιστατικά ανέλαβε μια οργάνωση κρυπτονομισμάτων, με ένα μέλος που υπογράφει διαδικτυακά με το όνομα Ντάλντο Ρέιν να μιλάει στην USA TODAY, και να εξηγεί τους λόγους που γίνεται αυτή η τουλάχιστον άκομψη πράξη.

Ο Ρέιν ισχυρίστηκε οτι η οργάνωσή του δεν έχει στόχο ούτε να προσβάλει τη γυναίκα ούτε και να τραυματιστεί κάποιος (γι αυτό υπάρχει εντολή από την οργάνωση οι ρίψεις εκεί που δεν υπάρχουν άνθρωποι), αλλά αποτελεί μια διαμαρτυρία προς τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων και συγκεκριμένα προς εκείνους που κάνουν απάτες.

Έτσι η εν λόγω οργάνωση λάνσαρε στον χώρο του κρυπτονομίσματος το Green Dildo Coin (εξού και οι ρίψεις πράσινων δονητών) τα οποία έχουν μηδενική αξία και σκοπός είναι να βρίσκονται στην αγορά για να την… κοροϊδεύουν.

«Δεν το κάναμε αυτό επειδή αντιπαθούμε τα γυναικεία αθλήματα, ούτε έχει σχέση με όσες εξηγήσεις δίνονται αυτή τη στιγμή και είναι γελοίες. Προκαλώντας αναστάτωση σε γήπεδα είναι κάτι έχουμε δει σε κάθε  σπορ. Το έχουμε δει στο ράγκμπι, το έχουμε δει στο χόκεϊ, ξέρετε… οπαδοί κάνουν διάφορα πράγματα για να τραβήξουν λίγο πολύ την προσοχή», είπε αρχικά ο Ρέιν.

Και πρόσθεσε: «Ξέραμε ότι για να αποκτήσουμε φωνή στον χώρο… έπρεπε να βγούμε έξω και να κάνουμε μερικά… viral ακροβατικά για να μας γλιτώσουν από το να πληρώσουμε αυτή την κλίκα των influencers».

Οσο για τον στόχο της οργάνωσής του εξήγησες πως είναι: «Στόχος ήταν να τραβήξουμε την προσοχή του κόσμου και παράλληλα η να υπάρξει αντίδραση προς τους αρμόδιους του χώρου των κρυπτονομισμάτων. Ως μορφή διαμαρτυρίας η ομάδα μας λάνσαρε τα συγκεκριμένα Meme Coin στις 28 Ιουλίου και άρχισε να διεισδύει στις αρένες του WNBA με φοσφοριζέ πράσινα sex toys σχεδιασμένα να μοιάζουν με Green Candle συναλλαγών».

Μάλιστα η οργάνωση προαναγγέλλει κι πολύ περισσότερες διαμαρτυρίες στο εγγύς μέλλον προσθέτοντας ωστόσο οτι «… θα έχουν άλλη μορφή, θα είναι πιο light και πιο καλαίσθητες».

