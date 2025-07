Ανεγκέφαλος θεατής εκτόξευσε δονητή στο παρκέ σε αγώνα WNBA – Σοκ και οργή από τις παίκτριες (vid)

Ένα εξοργιστικό και σεξιστικό περιστατικό σημειώθηκε στον αγώνα του WNBA ανάμεσα στις Ατλάντα Ντριμ και τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων και αγανάκτησης.

Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στην Ατλάντα τα ξημερώματα της Τετάρτης (30 Ιουλίου), στιγματίστηκε από την απαράδεκτη πράξη ενός ανεύθυνου και προκλητικού θεατή.

Με το σκορ ισόπαλο (75-75) και μόλις ένα λεπτό να απομένει για τη λήξη, ένας θεατής, σε μια απερίγραπτα προσβλητική κίνηση, εκτόξευσε έναν… δονητή με δύναμη προς το παρκέ, παραλίγο να τραυματίσει την παίκτρια της Γκόλντεν Στέιτ, Βερόνικα Μπάρτον, τη στιγμή που είχε την κατοχή της μπάλας.

Η ενέργειά του προκάλεσε σοκ στις παίκτριες και ανάγκασε τους διαιτητές να διακόψουν προσωρινά τον αγώνα.

Ain’t no way…cmon man. Dumbass fan…broadcast actually showed the object that was thrown. I’m keeping this pg 😭 pic.twitter.com/7pTJgQ5Uuk

— ericaf455 (@ericaf455) July 30, 2025