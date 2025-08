WNBA: Συνελήφθη ο θεατής που πέταξε δονητή στο παρκέ (vid)

Σάλος έχει προκληθεί στην Αμερική μετά το σεξιστικό περιστατικό που σημειώθηκε στον αγώνα του WNBA ανάμεσα στις Ατλάντα Ντριμ και τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις, με τον θεατή που πέταξε δονητή στο παρκέ, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων και αγανάκτησης.

Η ρίψη ενός αντικειμένου που σχετίζεται με την ερωτική πράξη, σε έναν χώρο όπου γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται επαγγελματικά, δεν είναι απλώς «πρόκληση» ή «πλάκα». Πρόκειται για μια απόπειρα γελοιοποίησης, απαξίωσης και σεξουαλικοποίησης των γυναικών μέσα σε ένα αθλητικό περιβάλλον που απαιτεί σεβασμό, επαγγελματισμό και ισότητα

Το WNBA ενημέρωσε πως ο οπαδός που πέταξε τον δονητή έχει συλληφθεί και πως οποιοσδήποτε πετάξει αντικείμενο στον αγωνιστικό χώρο θα αποβάλλεται από το γήπεδο και θα αντιμετωπίζει αποκλεισμό τουλάχιστον ενός έτους.

Ain’t no way…cmon man. Dumbass fan…broadcast actually showed the object that was thrown. I’m keeping this pg 😭 pic.twitter.com/7pTJgQ5Uuk

