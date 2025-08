WNBA: «Διαστημική» ΜακΜπράιντ με 8/8 τρίποντα στη νίκη των Λινξ με 111-58 απέναντι στις Έισις

Οι Μινεσότα Λινξ έστησαν το δικό τους πάρτι στο Λας Βέγκας, καθώς διέσυραν τις Έισις με 111-58 και την Κάιλα ΜακΜπράιντ να είναι ασταμάτητη από τα 6,75.

Η 33χρονη γκαρντ ήταν η πρωταγωνίστρια της βραδιάς, καθώς πέτυχε 24 πόντους με 8/8 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, κάτι που δεν είχε συμβεί μέχρι τώρα στο WNBA.

Ακολούθησαν οι Τζέσικα Σέπαρντ και Ναφίσα Κόλιερ με 18 πόντους έκαστη.

Αντίθετα, το Λας Βέγκας είχε την Τζούελ Λόιντ με διψήφιο αριθμό πόντων (12).

AN UNREAL 1ST HALF FOR KAYLA MCBRIDE!

24 PTS

8-8 3PT

2 REB

4 AST

2 STL

She becomes the only player in league history to score 8 3PM on 100% FG in any half 👏 pic.twitter.com/e26t8sMAuR

— WNBA (@WNBA) August 2, 2025