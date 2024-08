Η Ana Victoria Espino de Santiago είναι η πρώτη δικηγόρος με σύνδρομο Down, αφήνοντας πίσω τις προκαταλήψεις

Είναι από τις ειδήσεις που όχι μόνο αξίζει να ακουστούν, αλλά γράφουν ιστορία αφήνοντας προκαταλήψεις στο παρελθόν. Η 25χρονη Ana Victoria Espino de Santiago κατάφερε να αποκτήσει το πτυχίο της στην Νομική, όντας η πρώτη δικηγόρος με σύνδρομο Down που καταφέρνει κάτι τέτοιο.

Η ίδια γεννήθηκε στις στις 30 Ιανουαρίου του 1999, με τους γονείς της να είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικοί απέναντι στα όνειρα της κόρης τους, παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε. Λίγα χρόνια μετά, η Ana απέδειξε πως τίποτα δεν μπορούσε να σταθεί εμπόδιο μπροστά στην θέληση της να γίνει δικηγόρος και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα όσων εκπροσωπεί.

Ana Victoria Espino de Santiago, a 25-year-old from Zacatecas, Mexico, has made history as one of the first people with Down syndrome to earn a law degree 👏

Despite facing numerous challenges, Ana graduated from Universidad Autónoma de Zacatecas in July 2024, thanks to the… pic.twitter.com/3WsmMfHMwy

