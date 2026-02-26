«Έχω Παιδιά»: Νέο επεισόδιο απόψε στο MEGA
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της οικογενειακής κωμωδίας του MEGA.
Η αγαπημένη οικογενειακή κωμωδία του MEGA, «Έχω Παιδιά», επιστρέφει με νέο επεισόδιο απόψε στις 20:50.
Μεταξύ επαγγελματικών ρίσκων, ανεκπλήρωτων υποσχέσεων και της μόνιμης απορίας «πώς τα βγάζουν πέρα οι άλλοι;», το «Έχω Παιδιά» παραμένει το πιο ειλικρινές είδωλο των απανταχού γονέων στον καθρέφτη.
Επεισόδιο 7: «Παιδικά Ψέματα» (Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου)
Όταν η Χαρά πιάνεται να λέει ψέματα, ο Μιχάλης και η Σάρα ξεκινούν μια επιχείρηση «αποκάλυψης της αλήθειας», η οποία έχει απρόσμενες συνέπειες. Ο Σταύρος και ο Μιχάλης προσπαθούν να καταλάβουν γιατί ο Τόνι έχει κλειδαμπαρωθεί στο γραφείο του, βάζοντας με το νου τους τα χειρότερα.
Παράλληλα, μια παλιά παιδική φίλη της Ιωάννας εμφανίζεται, φέρνοντας μαζί της αναμνήσεις, αλλά και απρόοπτα.
Πρωταγωνιστούν
Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης
Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα
Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης
…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης
Σενάριο: Λάμπρος Φισφής
Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος
Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα
Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής
Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026
#ExwPaidia
