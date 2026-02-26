Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν χειρότερη ψυχική υγεία σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές;

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, οι νέοι σε όλο τον κόσμο αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στην καθημερινότητά τους.

Οι νέοι ενήλικες στην Ευρώπη έχουν χαμηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση με εκείνους σε άλλες ηπείρους, με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να κατατάσσονται μεταξύ των χαμηλότερων στον κόσμο.

Η μελέτη της Sapien Labs, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες που ασχολείται με την κατανόηση της παγκόσμιας ψυχικής υγείας, μέτρησε τον Δείκτη Ψυχικής Υγείας (MHQ) μέσω διαδικτυακών ερευνών που διεξήχθησαν σε Ασία, Αφρική, Ευρώπη και Αμερική.

Αυτός ο δείκτης αξιολογεί την «ψυχική υγεία» των ατόμων, η οποία ορίζεται ως οι συναισθηματικές, κοινωνικές, γνωστικές και σωματικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για να ευημερήσουν στη ζωή, την εργασία και τις σχέσεις τους.

«Η κρίση ψυχικής υγείας φαίνεται να είναι μια προοδευτική πτώση από γενιά σε γενιά και υπερβαίνει κατά πολύ τα αυξανόμενα ποσοστά κατάθλιψης και άγχους στους νέους ενήλικες», δήλωσε η Tara Thiagarajan, κύρια συγγραφέας της έκθεσης και ιδρυτής και επικεφαλής επιστήμονας της Sapien Labs.

Οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν τις βασικές ικανότητες για τις καθημερινές προκλήσεις παράλληλα με τις σημαντικές διαταραχές ψυχικής υγείας, αναφέροντας δυσκολίες στον έλεγχο των συναισθημάτων, στη διαχείριση των σχέσεων με τους άλλους και στην ικανότητα συγκέντρωσης.

«Οι νέοι ενήλικες κάτω των 35 ετών, οι οποίοι ήδη αντιμετώπιζαν δυσκολίες σε σχέση με τους γονείς και τους παππούδες τους πριν από την πανδημία COVID-19, υπέστησαν απότομη πτώση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, από την οποία δεν έχουν ανακάμψει ποτέ», έγραψε η Thiagarajan στη μελέτη.

Από τότε που η ομάδα άρχισε να μετράει το MHQ το 2019, οι ενήλικες ηλικίας 55 ετών και άνω έχουν παραμείνει σταθεροί γύρω στο 100, που είναι το αναμενόμενο για τον μέσο πληθυσμό, σύμφωνα με τους συγγραφείς.

Αντίθετα, κάθε νεότερη γενιά έχει χαμηλότερη βαθμολογία, σύμφωνα με το euronews.

Οι ηλικίες μεταξύ 18 και 34 ετών έχουν μέσο όρο 36 MHQ, και το 41% ανέφερε ότι αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις ψυχικής υγείας.

Πώς βαθμολογούνται οι ευρωπαϊκές χώρες;

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι νέοι στην υποσαχάρια Αφρική – που ζουν στην περιοχή με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στον κόσμο – βαθμολογήθηκαν πολύ καλύτερα από εκείνους στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ευρώπη, την Ινδία, την Ιαπωνία και την Αυστραλία, οι οποίοι βρισκόταν όλοι κοντά στο τέλος της κατάταξης.

Η Ιταλία είναι η υψηλότερα βαθμολογημένη ευρωπαϊκή χώρα, στην 20ή θέση από τις 84 χώρες που περιλαμβάνονται στη μελέτη.

Η Φινλανδία βρίσκεται στην 40η θέση, η Πορτογαλία και η Ισπανία στην 46η, το Βέλγιο στην 52η και η Γαλλία στην 58η.

Οι χώρες της Ευρώπης με τη χειρότερη βαθμολογία ήταν: η Ιρλανδία στην 70η θέση, η Γερμανία στην 71η και το Ηνωμένο Βασίλειο στην 81η.

«Το εκπληκτικό στοιχείο αυτής της πτώσης στις νεότερες γενιές είναι ότι είναι πιο έντονο στις πλουσιότερες και πιο ανεπτυγμένες χώρες, όπου η αύξηση των δαπανών για την ψυχική υγεία δεν έχει αλλάξει την κατάσταση», έγραψε η Thiagarajan.

Πρόσθεσε ότι, για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι βασικές αιτίες του και όχι απλώς τα συμπτώματα.

Τι προκαλεί τα προβλήματα ψυχικής υγείας;

Η μελέτη εντόπισε τέσσερις βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των νέων: οι οικογενειακοί δεσμοί, η πνευματικότητα, η χρήση smartphone και η κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων.

Οι κακές οικογενειακές σχέσεις κάνουν τους νέους ενήλικες σχεδόν τέσσερις φορές πιο επιρρεπείς να βαθμολογούνται ως «αγχωμένοι» ή «με προβλήματα» σε σύγκριση με εκείνους που έχουν στενές σχέσεις με πολλά μέλη της οικογένειάς τους.

Οι συμμετέχοντες με έντονο αίσθημα πνευματικότητας και σύνδεσης με μια ανώτερη δύναμη είχαν καλύτερες επιδόσεις από εκείνους που δεν θεωρούσαν τον εαυτό τους πνευματικό. Οι χώρες όπου οι νέοι αισθάνονται λιγότερο πνευματικοί ήταν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία.

Επιπλέον, η μελέτη διαπίστωσε ότι η πρόωρη πρόσβαση στο πρώτο smartphone συσχετίζεται με χειρότερα αποτελέσματα ψυχικής υγείας αργότερα στη ζωή.

Σε όλο τον κόσμο, η μέση ηλικία στην οποία η Γενιά Z (18-24) απέκτησε το πρώτο της smartphone ήταν 14 ετών, με μέσους όρους ανά χώρα που κυμαίνονταν από 9 στη Φινλανδία έως 18 στην Τανζανία και την Ουγκάντα. Στην Ευρώπη, κυμαινόταν μεταξύ 12 και 13 ετών.

Η κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων έχει αυξηθεί τα τελευταία 15 χρόνια, σύμφωνα με τη μελέτη, και έχει συνδεθεί με το 15 έως 30 τοις εκατό του βάρους της ψυχικής υγείας.

Οι συγγραφείς σημείωσαν ότι, παρά την αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και τη φροντίδα της ψυχικής υγείας σε όλο τον κόσμο, τα αποτελέσματα δεν έχουν βελτιωθεί.

«Αυτά τα μοτίβα υποδηλώνουν σαφώς την ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές, που να εστιάζονται όχι μόνο στη θεραπεία, αλλά και στους περιβαλλοντικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τις νεανικές συνειδήσεις», έγραψαν.