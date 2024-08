Τουλάχιστον 28 Πακιστανοί προσκυνητές, που βρίσκονταν καθ’ οδόν προς το Ιράκ για μια μουσουλμανική θρησκευτική γιορτή, έχασαν τη ζωή τους όταν το λεωφορείο που τους μετέφερε ανατράπηκε στο κεντρικό Ιράν, μεταδίδουν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ένα λεωφορείο που μετέφερε Πακιστανούς προσκυνητές ανατράπηκε και έπιασε φωτιά μπροστά από το σημείο ελέγχου του Ντεχσίρ-Ταφτ, στην κεντρική επαρχία Γιαζντ» στη διάρκεια της περασμένης νύκτας, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. «Είκοσι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίσθηκαν», διευκρίνισε προσθέτοντας ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί.

Ο υπεύθυνος διαχείρισης κρίσεων στη Γιάζντ, ο Αλί Μαλέκ-ζαντέχ, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση πως μερικοί τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Από τους 23 τραυματίες, έξι πήραν ήδη εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ επτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», διευκρίνισε ο Μαλέκ-ζαντέχ.

«Νεκροί είναι 11 γυναίκες και 17 άνδρες», πρόσθεσε.

Video: «A tragic accident near Yazd, Iran: A bus carrying Pakistani pilgrims from Larkana overturned, resulting in 35 deaths and 15 injuries, according to Iran’s Red Crescent Society. The deceased are reported to be from Larkana. Over 25,000 Pakistanis have entered Iran, heading… pic.twitter.com/x2rW3YnN5H

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) August 21, 2024