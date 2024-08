«Παναθηναϊκός και ΑΕΚ για Σακίρι»

Ο Σερντάν Σακίρι έμεινε ελεύθερος από τους Σικάγο Φάιρ και πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Γερμανός δημοσιογράφος, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, του δικτύου «Sky», εμπλέκει το όνομα του Ελβετού μεσοεπιθετικού με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, την Μπεσίκτας και ομάδες από τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με τον Πλέτενμπεργκ, ο 32χρονος άσος δεν έχει απαντήσει σε καμία ομάδα ακόμη και εξετάζει προσεκτικά τις επιλογές του, για να αποφασίσει εν τέλει σε ποια ομάδα θα αγωνίζεται από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Είναι 124 φορές διεθνής με την Ελβετία, με την οποία μετράει και 32 γκολ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο προσεχές Euro 2024 ήταν από τα βασικά γρανάζια της ομάδας του Μουράτ Γιακίν, συμμετέχοντας μάλιστα στο παιχνίδι για τα προημιτελικά με αντίπαλο την Αγγλία.

Απομένει να φανεί εάν όντως οι δύο ελληνικοί σύλλογοι ενδιαφέρονται για τον Ελβετό μεσοεπιθετικό.

🚨🌪️ Excl | Besiktas, Panathinaikos, AEK Athen and clubs from Saudi Arabia have inquired about Xherdan #Shaqiri in recent days ✔️

32 y/o Swiss legend immediately ready for a new challenge as a free agent as his contract with Chicago Fire was terminated with mutual agreement.… pic.twitter.com/MHZRzOLDj7

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 15, 2024