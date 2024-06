BIG 3: Το 48ωρο και η ιδέα που... τρελαίνει τον Ολυμπιακό (pics)

Είναι αλήθεια πως τις τελευταίες ώρες αρκετοί είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν «χάσει τον ύπνο» τους μετά το «όργιο» φημών που υπάρχει στο Μεγάλο Λιμάνι για τρεις παίκτες που μπορεί να αλλάξουν κατά πολύ τις ισορροπίες στο ερυθρόλευκο ρόστερ.

Οι περιπτώσεις των Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι τρεις εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους υποθέσεις και σίγουρα δεν είναι σε καμία περίπτωση τελειωμένες.

Και πως θα μπορούσε να είναι άλλωστε, καθώς ο Φουρνιέ μόλις χθες έμεινε ελεύθερος από τους Πίστονς και εξετάζει τις επιλογές του, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ακόμα παίκτης των Τορόντο Ράπτορς, οι οποίοι έχουν τα δικαιώματά του και μάλιστα όπως οι ίδιοι λένε, δείχνουν και να τον υπολογίζουν.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από την άλλη μοιάζει η πιο κοντινή υπόθεση, καθώς φημολογείται πως είναι στην χώρα μας και σε μερικές μέρες, ή ακόμα και ώρες, αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες. Πάμε όμως να δούμε μία μία ξεχωριστά τις υποθέσεις.

Για τον Γάλλο σουτέρ που μπορεί να αγωνιστεί στις θέσεις «2» και «3» μόλις σήμερα γράφτηκε στο εξωτερικό πως συμφώνησε με τους «ερυθρόλευκους» για συμβόλαιο τριών χρόνων, με συνολικές απολαβές οι οποίες ανέρχονται στα 8,4 εκατομμύρια ευρώ. Όπως αναφέρεται όμως ζήτησε λίγο χρόνο για να εξετάσει τις προτάσεις που ενδεχόμενα να λάβει από το NBA. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο Φουρνιέ στο τελευταίο χρονικά συμβόλαιο με τους Πίστονς έλαβε 19 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αγωνίζεται στην λίγκα από το 2012.

Evan Fournier has agreed to a 8,4 million euro for 3years from Olympiacos BC Pireaus, but has asked more time to examine his NBA options. If there aren’t any interesting ones, he will sign the deal with the Reds. Via @LorenzoAbbati

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Φουρνιέ έχει αγωνιστεί κατά σειρά σε Νάγκετς, Μάτζικ, Σέλτικς, Νικς και Πίστονς, ενώ την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε μέτρησε 7.2 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά 18.8 λεπτά κατά μέσο όρο σε 29 αναμετρήσεις στη regular season. Οπότε όπως εύκολα αντιλαμβανόμαστε είναι ένας παίκτης που αν έρθει στον Ολυμπιακό, αλλάζει επίπεδο την ερυθρόλευκη περιφέρεια.

Η υποθεση επαναπατρισμού του Σάσα Βεζένκοφ είναι αυτή που «καίει» τον κόσμο του Ολυμπιακού και είναι απόλυτα λογικό. Είναι ένας παίκτης που ο κόσμος αγαπάει και με τον οποίο έχει ταυτιστεί απόλυτα. Και το αντίστροφο. Και ο Σάσα αγαπάει τον Ολυμπιακό και αυτό είναι κάτι που άπαντες γνωρίζουν. Όμως τα πράγματα στις διαπραγματεύσεις δεν είναι τόσο απλά. Ο Βεζένκοφ έχει έναν χρόνο ακόμα συμβόλαιο στο NBA και μόλις χθες οι Ράπτορς με διαρροή ρεπόρτερ τους ανέφεραν πως τον υπολογίζουν κανονικά.

So, according to those in position to know, reports that Sasha Vezenkov is leaving NBA to play in Greece are … not true. The former King has 1yr left on his NBA deal, Raptors control his rights, & have no intention of waiving him & expect to have him in training camp. Carry on.

— Michael Grange (@michaelgrange) June 29, 2024