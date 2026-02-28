sports betsson
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/2): Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και την ευρωπαϊκή δράση
Ποδόσφαιρο 28 Φεβρουαρίου 2026

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/2): Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και την ευρωπαϊκή δράση

Το σημερινό (28/2) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων - Το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός που ξεχωρίζει και όλη η ευρωπαϊκή δράση

Σύνταξη
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (28/2) ξεχωρίζει ο τελικός του Κυπέλλου πόλο ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, τα παιχνίδια της Stoiximan Super League και η διεθνής δράση.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό (28/2) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός:

07:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Κατατακτήριες Δοκιμές)

08:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Κατατακτήριες Δοκιμές)

09:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Tissot Sprint)

14:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Σάντερλαντ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λέστερ – Νόριτς Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπιλμπάο La Liga

15:00 Action 24 Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής Super League 2

15:00 Mega News Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα Super League 2

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κόμο – Λέτσε Serie A

16:30 Novasports 6HD Γκλάντμπαχ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Χόφενχαϊμ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Μάιντς Bundesliga

16:30 Novasports 2HD Βέρντερ Βρέμης – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ Premier League

17:00 Novasports Start Μπέρνλι – Μπρέντφορντ Premier League

17:00 Novasports 4HD Νιούκαστλ – Έβερτον Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 τένις Ντουμπάι τένις

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πρέστον – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet Super League

17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ La Liga

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κύπελλο Πόλο Ανδρών Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός τελικός Final 4

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανόρθωση – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 1η μέρα

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Νάπολι Serie A

19:30 Novasports Premier League Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

19:30 Novasports Prime Ντόρτμουντ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:30 Novasports 2HD Ατρόμητος – Παναιτωλικός Super League

19:30 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

19:45 Novasports 4HD Χεράκλες – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Λεβαδειακός Super League

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νασιονάλ – Μπράγκα Liga Portugal

21:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν τένις

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Φάιχα – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Α1 Γυναικών Volley League

21:30 Novasports 3HD Γκρόιτερ Φιρτ – Σάλκε Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Τζένοα Serie A

22:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

23:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν τένις

Κόσμος
Τραμπ: Ξεκινήσαμε σημαντική πολεμική επιχείρηση στο Ιράν

Τραμπ: Ξεκινήσαμε σημαντική πολεμική επιχείρηση στο Ιράν

Κόσμος
Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη

Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη

Ποδόσφαιρο 28.02.26

Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»

Ο Μικέλ Αρτέτα αναφέρθηκε στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Τσέλσι, αλλά και το αν υπάρχει πιθανότητα η ομάδα του να κατακτήσει και τους τέσσερις τίτλους που διεκδικεί.

Σύνταξη
Αυστηρές κυρώσεις από τη Μπενφίκα σε πέντε οπαδούς της για ρατσιστικές συμπεριφορές
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Αυστηρές κυρώσεις από τη Μπενφίκα σε πέντε οπαδούς της για ρατσιστικές συμπεριφορές

Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη δείχνει μηδενική ανοχή στον ρατσισμό ανακοινώνοντας την αναστολή της ιδιότητας μέλους και την αφαίρεση των εισιτηρίων διαρκείας από πέντε φιλάθλους τους για γεγονότα με τη Ρεάλ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Γουλβς – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 27.02.26

LIVE: Γουλβς – Άστον Βίλα

LIVE: Γουλβς – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Άστον Βίλα για την η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 8-15: Ολοταχώς για μια ακόμα κούπα οι Ερυθρόλευκοι (vid)
Άλλα Αθλήματα 27.02.26

Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 8-15: Ολοταχώς για μια ακόμα κούπα οι Ερυθρόλευκοι (vid)

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Απόλλωνα Σμύρνης με 15-8 και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας – Αντίπαλος των Ερυθρόλευκων στη «μάχη» για τη διεκδίκηση της κούπας ο Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 28.02.26

Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ

«Η μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας δεν ξεθωριάζει· αντιθέτως, λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση του θεσμικού και ηθικού χρέους για Δικαιοσύνη. Με πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα», τόνισε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ιράν: Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας
Σε πλήρη εξέλιξη 28.02.26

Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε στο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν - «Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα»

Σύνταξη
Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ – Μορτ Κλωναράκη, πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;
Συνέντευξη 28.02.26

Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ – Μορτ Κλωναράκη, πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;

Η ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» σε σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου ξεκινάει το ταξίδι της στους κινηματογράφους στις 26 Φεβρουαρίου κι ο Μορτ Κλωναράκη υποδύεται τη Δάφνη. Προσπαθήσαμε να μπούμε στο μυαλό του 23χρονου ηθοποιού της ελπιδοφόρας, νέας γενιάς του ελληνικού σινεμά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»
Δήλωση Παππά 28.02.26

ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως η υπόθεση του θανάτου της 67χρονης, «θα τεθεί άμεσα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων, τη θεσμική λογοδοσία και την τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας»

Σύνταξη
Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;
Editorial 28.02.26

Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;

Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν είχε καμία παρουσία στη δίκη για τις υποκλοπές. Παρότι αυτές αφορούσαν υπουργούς, δικαστικούς και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέει το Ιράν – Έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας
Επίθεση από Ισραήλ 28.02.26

Δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέει το Ιράν – Έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας

Υπάρχουν αναφορές για κοινή επιχείρηση ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του προεδρικού Μεγάρου στην Τεχεράνη και εναντίον κτιρίων της κυβέρνησης του Ιράν

Σύνταξη
Συντάξεις: Έρχεται αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης – Το χρονικό «παράθυρο» του μέτρου
Συντάξεις 28.02.26

Έρχεται αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης - Το χρονικό «παράθυρο» του μέτρου

Οι πρώτες μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το προσδόκιμο ζωής, το οποίο μειώθηκε λόγω της πανδημίας, δεν έχει ανακάμψει, τόσο ώστε να συντρέχει λόγος για να εξεταστούν αλλαγές

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Μαρία Λαδά: «Να μην περιοριστεί η μνήμη της σε λόγια θλίψης» – Ένωση ΑμεΑ για το δυστύχημα
Η ανακοίνωση 28.02.26

«Να μην περιοριστεί η μνήμη της Μαρίας Λαδά σε λόγια θλίψης» - Ένωση ΑμεΑ για δυστύχημα στο «Ελ. Βενιζέλος»

Ο «ΥΠΕΡΙΩΝ» υπογραμμίζει ότι το τραγικό περιστατικό στο «Ελ. Βενιζέλος» δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ακόμα ένα δυστύχημα, αλλά ως καμπανάκι για την ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας

Σύνταξη
Πώς θα λυθεί το κυκλοφοριακό στον Κηφισό – Οι προτάσεις του καθηγητή Ματσούκη
Κίνηση 28.02.26

Πώς θα λυθεί το κυκλοφοριακό στον Κηφισό – Οι προτάσεις του καθηγητή Ματσούκη

Κρίσιμη επιλογή είναι η αναβάθμιση της παλαιάς εθνικής Ελευσίνα – Οινόφυτα για να πάρει μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας των φορτηγών που κατευθύνονται προς τη βόρεια Ελλάδα και να αποσυμφορηθεί ο Κηφισός

Σύνταξη
Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα
Δείτε βίντεο 28.02.26

Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα

Τα περισσότερα από τα θύματα στη Βολιβία σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν όταν το αεροσκάφος προσέκρουσε σε αυτοκίνητα, μικρά λεωφορεία, ακόμη και νταλίκα, προσπαθώντας να προσγειωθεί

Σύνταξη
Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη – «Η απάντηση θα είναι συντριπτική»
Εκρήξεις σε όλη τη χώρα 28.02.26 Upd: 09:42

Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν: Μπορεί να έχουμε και απώλειες, λέει ο Τραμπ - Η απάντηση θα είναι συντριπτική, απαντά η Τεχεράνη

Κοινή επίθεση στο Ιράν πραγματοποιούν ΗΠΑ και Ισραήλ - Εκρήξεις στην Τεχεράνη - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
