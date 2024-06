«Ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση στον Εβάν Φουρνιέ»

Ο Εβάν Φουρνιέ μπορεί να μην έχει μείνει ακόμα ελεύθερος, ωστόσο αποτελεί ήδη ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στην αγορά, ειδικά την ευρωπαϊκή.

Μετά από 12 χρόνια και μια τρομερά αξιόλογη καριέρα στο NBA, ο Φουρνιέ δεν βρίσκει χρόνο στον «μαγικό» κόσμο και όλο και περισσότερο ανοίγει η κουβέντα, για επιστροφή του στην Ευρώπη.

Μάλιστα υπάρχει δημοσίευμα του Φραν Λέιβα στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα του «X», ο οποίος αναφέρει πως ο Ολυμπιακός κατέθεσε επίσημη πρόταση στον Γάλλο 31χρονο σούτινγκ γκαρντ.

«Ο Εβάν Φουρνιέ έχει επίσημη πρόταση από τον Ολυμπιακό να αποχωρήσει από το ΝΒΑ αυτό το καλοκαίρι», ανέφερε ο ρεπόρτερ του ΝΒΑ στο πρώην Twitter.

«Ενδιαφέρον έχουν εκφράσει και ο Παναθηναϊκός και ο Βιλερμπάν. Ο Γάλλος έχει ήδη ενημερωθεί από τους Πίστονς ότι δεν θα ενεργοποιήσουν την option των 19 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σεζόν 2024-25», πρόσθεσε.

Τη σεζόν που τελείωσε ο Φουρνιέ κατέγραψε 32 εμφανίσεις, με μέσο όρο 6,9 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ σε 18 λεπτά συμμετοχής ανά ματς, με τους Πίστονς να μην φέρονται διατεθειμένοι να του ανανεώσουν το συμβόλαιο, θέλοντας να εξοικονομήσουν τα 19 εκατομμύρια του συμβολαίου του στο salary cap τους.

The Pistons are set to decline Evan Fournier’s $19 million team option.

Fournier is seriously mulling over offers from EuroLeague teams to leave the NBA.

If Fournier stays, a shooter enters the veteran’s minimum market for contending teams. pic.twitter.com/TUEAMOxhGy

— Evan Sidery (@esidery) June 28, 2024