«Δεν ενεργοποιούν την οψιόν του Φουρνιέ οι Πίστονς – Εξετάζει προτάσεις από την Ευρώπη» (pic)

Ο Εβάν Φουρνιέ μπορεί να μην έχει μείνει ακόμα ελεύθερος, ωστόσο αποτελεί ήδη ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στην αγορά, ειδικά την ευρωπαϊκή.

Όπως αναφέρει ο αναλυτής του ΝΒΑ για το περιοδικό Forbes, Έβαν Σάιντερι, οι Ντιτρόιτ Πίστονς είναι έτοιμοι να μην κάνουν χρήση της οψιόν που έχει ο Γάλλος στο συμβόλαιό του, ύψους 19 εκατομμυρίων δολαρίων και να τον αφήσουν ελεύθερο.

Σύμφωνα πάντα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο Φουρνιέ έχει προτάσεις από ευρωπαϊκές ομάδες, τις οποίες και σκέφτεται σοβαρά.

Παράλληλα, τονίζει ότι σε περίπτωση που εν τέλει επιλέξει να παραμείνει στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ τότε αναμένεται να μπει στο στόχαστρο ομάδων που στοχεύουν ψηλά, προσφέροντάς του όμως το μίνιμουμ συμβόλαιο των βετεράνων.

The Pistons are set to decline Evan Fournier’s $19 million team option.

Fournier is seriously mulling over offers from EuroLeague teams to leave the NBA.

If Fournier stays, a shooter enters the veteran’s minimum market for contending teams. pic.twitter.com/TUEAMOxhGy

