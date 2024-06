Σημαντικό στέλεχος της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό

Σημαντικό στέλεχος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε χθες Τρίτη το βράδυ σε ισραηλινό βομβαρδισμό στον νότιο Λίβανο, επιβεβαίωσε το λιβανικό σιιτικό κίνημα, σύμμαχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Πρόκειται για τον Σάμι Αμπντάλα, γνωστό επίσης ως Αμπού Ταλίμπ (φωτογραφία, επάνω, από X @EyesOnSouth1), ανέφερε η Χεζμπολάχ σε ανακοίνωσή της.

بسم‌الله الرحمن الرحیم #Hezbollah announces with highest pride & honor, the martyrdom of the field commander Taleb Sami Abdallah (al-Hajj Abu Taleb), who ascended as a martyr on the road to liberate al-Quds.

