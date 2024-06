Έντεκα άτομα τραυματίστηκαν όταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο έπληξαν την ισραηλινή πόλη Χουρφέις στο βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ από τα έντεκα άτομα, τα τρία έχουν τραυματιστεί σοβαρά ενώ ένα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι IDF επιβεβαίωσαν την επίθεση αλλά και το γεγονός ότι δεν ήχησαν προειδοποιητικές σειρήνες, σημειώνοντας ότι ερευνούν τον λόγο που αυτό δεν έγινε.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης που έγινε όπως είπε σε στρατιωτικούς στόχους, σημειώνοντας ότι αποτελεί απάντηση στα θανατηφόρα ισραηλινά πλήγματα στα νότια του Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης χθες στη Νακούρα που είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί μέλος της οργάνωσης.

🚨 BREAKING: A Hezbollah attack on a football field in the Druze town of Hurfeish has left 11 people injured, 1 critically and 3 seriously.

How much longer will this go on?

Enough is enough!

— Yehuda Teitelbaum (@chalavyishmael) June 5, 2024