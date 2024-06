Φονική επίθεση του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στον βορειοανατολικό Λίβανο

Τρία μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα χθες Δευτέρα σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον οχηματοπομπής βυτιοφόρων στον βορειοανατολικό Λίβανο, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο στρατιωτική πηγή, με φόντο την κλιμάκωση της βίας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

🚨🇱🇧🇮🇱BREAKING: Effects of the israeli raids on Hermel in northern Lebanon, injuries and fatalities reported. pic.twitter.com/Faf5R9bTMz

«Τρία μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν από εννέα ισραηλινούς πυραύλους οι οποίοι στοχοποίησαν οχηματοπομπή βυτιοφόρων φορτηγών και ακίνητο στην κοινότητα Χάους ας Σαγιέντ Αλί, στη Χερμέλ, στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου», ανέφερε η πηγή του AFP, αναφερόμενη επίσης σε τρεις τραυματίες.

Τα λιβανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή Χερμέλ του βορειοανατολικού Λιβάνου, φαίνεται ν’ αποτελούν απάντηση σε πολυάριθμες επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ την προηγούμενη μέρα, και στην κατάρριψη ενός drone των ισραηλινών δυνάμεων (IDF).

BREAKING: ISRAELI AGGRESSION TARGETS THE HERMEL AREA ON THE LEBANESE-SYRIAN BORDER WITH 7 RAIDS BY WARPLANES

Σηματοδοτούν, επίσης, το βαθύτερο χτύπημα των IDF στον Λίβανο εν μέσω πολέμου, καθώς η Χερμέλ απέχει περίπου 130 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα, σημειώνει η ισραηλινή timesofisrael.com.

#BREAKING: My sources in the #Israel confirm that, the #IsraeliAirForce has successfully destroyed a convoy of #IRGC Quds Force trucks carrying weapons & ammunition for #Hezbollah terrorists from #Syria to #Lebanon. The trucks were bombed and destroyed in #Hermel, NE of Lebanon. pic.twitter.com/lwgCmZqoSP

