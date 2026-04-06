Επίτιμος Δημότης Θεσσαλονίκης ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης

O Δήμος Θεσσαλονίκης ανακήρυξε σε Επίτιμο Δημότη Θεσσαλονίκης τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, σε κλίμα συγκίνησης και υψηλού συμβολισμού.

Όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, «η τιμητική αυτή διάκριση, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, συνιστά έμπρακτη αναγνώριση της διαχρονικής προσφοράς του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και της ακατάλυτης σχέσης που συνδέει τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και την Κύπρο με κοινούς ιστορικούς, εθνικούς και πολιτιστικούς δεσμούς.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης χαρακτήρισε την απονομή του τίτλου ως «μια πράξη υψηλού συμβολισμού, μια κίνηση ουσίας», υπογραμμίζοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή εκφράζει «το μήνυμα της αδιάσπαστης ενότητας του Ελληνισμού».

Όπως επισήμανε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, «η Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη και η Κύπρος δεν συνδέονται μόνο με κοινές αξίες, αλλά με κοινές αγωνίες, αγώνες και οράματα», ενώ τόνισε ότι η πόλη «δεν ξεχνά» και επαναβεβαιώνει με τον πιο καθαρό τρόπο τη διαρκή της στήριξη προς τον Κυπριακό Ελληνισμό.

Ο κ. Αγγελούδης, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους ιστορικούς δεσμούς της Θεσσαλονίκης με την Κύπρο, από τη συμμετοχή Κυπρίων στον Μακεδονικό Αγώνα έως τη θυσία Μακεδόνων στην Κύπρο το 1974, επισημαίνοντας παράλληλα τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι χιλιάδες Κύπριοι φοιτητές και φοιτήτριες στη ζωή της πόλης, καθώς και τη σημασία της ακαδημαϊκής, πολιτιστικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

«Ο τίτλος του Επίτιμου Δημότη της Θεσσαλονίκης απονέμεται σε προσωπικότητες που έχουν ξεχωρίσει για τη συνολική προσφορά τους στην κοινωνία και στην πατρίδα» σημείωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας ότι στο πρόσωπο του Προέδρου τιμάται παράλληλα «η ψυχή και η καρδιά ενός ηρωικού λαού που ποτέ δεν συμβιβάστηκε με τετελεσμένα».

«Βαθιές ιστορικές αναφορές»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επισήμανε μεταξύ άλλων:

«Με βαθιά συγκίνηση και εκτίμηση, ευχαριστώ από καρδιάς για την τιμή που μου αποδίδετε, την οποία αποδέχομαι εκ μέρους του Κυπριακού λαού και των Κυπρίων που ζουν και δημιουργούν στη Μακεδονία και σε ολόκληρη την Ελλάδα, μια τιμή που ανήκει σε όλους εκείνους που κρατούν ζωντανούς τους δεσμούς μας».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράμμισε ακόμη ότι «η Κύπρος διατηρεί με τη Θεσσαλονίκη βαθιές ιστορικές αναφορές, που αποτυπώνονται σε τοπόσημα, θεσμούς και ανθρώπους και αποτελούν σήμερα σταθερούς πυλώνες συνεργασίας», προσθέτοντας ότι η διαχρονική αυτή σχέση επιβεβαιώνει «ότι κανένας δεν μπορεί να διαρρήξει τους ακατάλυτους δεσμούς που μας ενώνουν και θεμελιώνουν ένα κοινό, πολλά υποσχόμενο μέλλον».