newspaper
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νίκος Χριστοδουλίδης: Η Ουάσιγκτον επενδύει στην Τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ
Κόσμος 22 Φεβρουαρίου 2026, 08:05

Νίκος Χριστοδουλίδης: Η Ουάσιγκτον επενδύει στην Τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ

Ο πρόεδρος της Κύπρου μίλησε στα «ΝΕΑ» για την κατάσταση στην περιοχή και για τα ελληνοτουρκικά σε σχέση με το Κυπριακό

ΣυνέντευξηΚωστής Κωνσταντίνου
A
A
Vita.gr
Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

Spotlight

Μερικές μέρες πριν από τη συμπλήρωση τριών χρόνων στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας και ένα 24ωρο πριν από τη συμμετοχή και της Κύπρου στη σύνοδο του Συμβουλίου Ειρήνης στις ΗΠΑ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης μίλησε αποκλειστικά στα «ΝΕΑ» για την κατάσταση στην περιοχή και τον ρόλο της Κύπρου, τα ελληνοτουρκικά σε σχέση με το Κυπριακό, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες των ημερών του.

Η προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, η κ. Ολγκίν, αφήνει να νοηθεί ότι ουσιαστική επανεκκίνηση μπορεί να δρομολογηθεί από τον Ιούλιο. Εσείς διαφωνείτε. Γιατί, όμως, θεωρείτε προβληματική αυτή την αναμονή;

Δεν συμφωνώ ότι η επανεκκίνηση των συνομιλιών μπορεί να μετατεθεί μετά τον Ιούλιο λόγω της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ ή των βουλευτικών εκλογών. Πολύ πριν αναλάβουμε την προεδρία, κατέστησα σαφές, δημόσια και ιδιωτικά, ότι δεν επηρεάζει ούτε τον χρόνο μου ούτε την πολιτική μου βούληση για επανέναρξη των συνομιλιών, που αποτελεί τον πρωταρχικό μου στόχο.

Από την ημέρα της εκλογής μου εργάζομαι για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις νέας πρωτοβουλίας του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ και διορισμού απεσταλμένου. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών μας και της ξεκάθαρης βούλησής μας, πραγματοποιήθηκαν δύο διευρυμένες διασκέψεις υπό τον γ.γ., ο οποίος μίλησε δημόσια για πρόοδο ύστερα από επτά χρόνια. Μετά τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη, ανακοινώθηκε ότι η επόμενη διευρυμένη θα γίνει πριν από το τέλος του έτους, με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών.

Να θυμίσω ότι κατά την τελευταία επίσκεψη της κ. Ολγκίν στη Λευκωσία κατέθεσα πρόταση πέντε σημείων. Πρώτον, επαναβεβαίωση της συμφωνημένης βάσης λύσης, όπως στο κοινό ανακοινωθέν της 11ης Δεκεμβρίου, με ρητή αναφορά στην πολιτική ισότητα και τα ψηφίσματα του ΣΑ. Δεύτερον, τα ΗΕ να καταγράψουν τις συγκλίσεις έως το Κραν Μοντανά: οι εσωτερικές να κοινοποιηθούν στις δύο κοινότητες και όσες συμφωνούνται να διατηρηθούν, οι εξωτερικές να κοινοποιηθούν και στους πέντε συμμετέχοντες και όσες συμφωνούνται από όλους να παραμείνουν. Τρίτον, στη βάση αυτού του εγγράφου ο γ.γ. να συγκαλέσει Διευρυμένη Διάσκεψη. Τέταρτον, εκεί να ανακοινωθεί η επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Πέμπτον, να ανακοινωθεί το άνοιγμα τεσσάρων οδοφραγμάτων.

Παράλληλα, εργαστήκαμε συστηματικά για τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό και, μέσω των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2024, διασυνδέσαμε ουσιαστικά την πρόοδο στις ευρωτουρκικές σχέσεις με την πρόοδο στην επίλυση του Κυπριακού. Πώς θα μπορούσα, λοιπόν, να μη διαφωνώ με καθυστέρηση στην επανέναρξη των συνομιλιών; Για μένα, τίποτα δεν υπερτερεί της επανέναρξης και της λύσης του Κυπριακού.

Δεδομένου ότι μεσολαβούν και οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, δεν είναι εύλογη η ανησυχία ότι το πολιτικό κλίμα μπορεί να επηρεαστεί;

Αυτό που σας είπα για την άσκηση της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ ισχύει σε απόλυτο βαθμό και για τις βουλευτικές εκλογές. Γνωρίζετε ότι έχουμε προεδρικό σύστημα και δεν επηρεάζεται καθόλου ή με οποιονδήποτε τρόπο η ετοιμότητά μας για επανέναρξη των συνομιλιών. Εξάλλου, και στο παρελθόν, ακόμα και πριν από προεδρικές εκλογές γίνονταν διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού και δεν ήταν εμπόδιο ή επηρέασαν τις προσπάθειες για λύση του Κυπριακού.

Επαναλαμβάνω ότι είμαι πανέτοιμος, ακόμα και την ερχόμενη εβδομάδα, να συμμετάσχω σε μια διευρυμένη συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η άμεση επανέναρξη συνομιλιών.

Ωραία. Ας υποθέσουμε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες. Τι θα μπορούσε κανείς να αναμένει από μια διευρυμένη συνάντηση, πρακτικά ομιλούντες, πέρα από την επαναβεβαίωση του αδιεξόδου για πολλοστή φορά;

Για μεγάλο διάστημα χάσαμε πολύτιμο χρόνο λόγω του γεγονότος ότι επικεφαλής της τουρκοκυπριακής κοινότητας ήταν ο κ. Τατάρ, ο οποίος είχε ξεκάθαρη θέση περί λύσης δύο κρατών.

Αρνείτο ακόμα και μια συνάντηση κοινωνικού χαρακτήρα μαζί μου. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η συζήτηση είχε επικεντρωθεί αποκλειστικά σε ΜΟΕ. Αναμέναμε, και εκεί αν θέλετε επενδύουμε, ότι με την εκλογή του κυρίου Ερχιουρμάν, ο οποίος κατ’ επανάληψη πριν από την εκλογή του στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας είχε δηλώσει ότι είναι θιασώτης της λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και ότι επιθυμεί την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το 2017, πως θα ξεκινούσαν οι συνομιλίες. Και εκεί, επαναλαμβάνω, επικεντρώνεται αποκλειστικά η δική μας προσπάθεια. Εκεί θα δοκιμαστούμε όλοι, στο τραπέζι των συνομιλιών, τόσο σε σχέση με την πολιτική μας βούληση όσο και με τις πραγματικές μας προθέσεις. Από δικής μου πλευράς, είμαι πανέτοιμος. Η παρούσα απαράδεκτη κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να αποτελεί τη λύση του Κυπριακού.

Εδώ, όμως, φαίνεται ότι υπάρχει δυσκολία ακόμα και σε κατάληξη σε Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Δεν υπάρχει δυσκολία σε κατάληξη σε Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Εγινε σημαντική πρόοδος, κάποια προχώρησαν, για κάποια οι συζητήσεις είναι σε προχωρημένο στάδιο. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαφωνία που αφορά το άνοιγμα συγκεκριμένων οδοφραγμάτων. Επαναλαμβάνω και σήμερα ότι είμαι έτοιμος να προχωρήσω στη βάση τού τι συμφωνήθηκε με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ για το άνοιγμα τεσσάρων οδοφραγμάτων, αποδεχόμενος και τη συμβιβαστική εισήγηση των ΗΕ. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Τα όποια ΜΟΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν δύο πτυχές. Πρώτον να ενισχύουν την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και δεύτερον να είναι αμοιβαία επωφελή, δηλαδή προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού. Και κάτι άλλο που ανέφερα και στον τουρκοκύπριο ηγέτη και στην κ. Ολγκίν. Η προώθηση και η υλοποίηση ΜΟΕ θα είναι ακόμα πιο γρήγορες αν γίνονται παράλληλα με ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για επίλυση του Κυπριακού. Όποιος έχει ασχοληθεί με το Κυπριακό, γνωρίζει πολύ καλά αυτή την πραγματικότητα.

Εσείς είχατε ανταποκριθεί θετικά και σε συμβιβαστική πρόταση του κ. Γκουτέρες…

Ναι, όπως προανέφερα, και το έχω δηλώσει και δημόσια, έχω μεταφέρει στα Ηνωμένα Εθνη την ετοιμότητά μας να αποδεχτούμε τη συμβιβαστική πρόταση, όπως αυτή προτάθηκε από τον γενικό γραμματέα για το θέμα του σημείου διέλευσης από την Αθηένου στην Αγλαντζιά, έτσι όπως αυτή προτάθηκε, επί χάρτου, στη διευρυμένη συνάντηση της Νέας Υόρκης.

Από την άλλη, βέβαια, εάν η πρόοδος περιορίζεται σε ΜΟΕ, σε θέματα χαμηλής διαχείρισης, δεν υπάρχει κίνδυνος να μείνουμε σε αυτά και να χαθεί η ουσία; Πώς θα διασφαλίσετε ότι τα ΜΟΕ δεν θα υποκαταστήσουν τη λύση, αλλά θα οδηγήσουν σε αυτήν;

Πέραν των όσων προανέφερα για το τι θα πρέπει να εξυπηρετούν τα ΜΟΕ, να σας θυμίσω ότι στη συνάντηση που είχαμε με τον κ. Ερχιουρμάν τον Δεκέμβριο – και αυτό αποτυπώθηκε και στο πλαίσιο της κοινής ανακοίνωσης – συμφωνήσαμε ότι τα ΜΟΕ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την επίλυση του Κυπριακού. Συνεπώς, δεν τίθεται ένα τέτοιο θέμα.

Αν διαμορφωθεί ένα κλίμα εξομάλυνσης στα ελληνοτουρκικά, το οποίο να διευκολύνει ευρωπαϊκά ανταλλάγματα προς την Τουρκία, πώς θα διασφαλίσετε ότι αυτά δεν θα δοθούν χωρίς ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό ή τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της Αγκυρας;

Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων δύναται να βοηθήσει και στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Αυτού λεχθέντος, η πλήρης εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων χωρίς την επίλυση του Κυπριακού δεν μπορεί να υπάρξει, όπως και η ίδια η ελληνική κυβέρνηση έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε εξομάλυνση στα ελληνοτουρκικά δεν αναιρεί με οποιονδήποτε τρόπο τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της ανάγκης επανέναρξης συνομιλιών. Σας ανέφερα προηγουμένως τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2024 που είναι ξεκάθαρα, αν η Τουρκία επιθυμεί πρόοδο στα ευρωτουρκικά.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τη δυναμική της Τριμερούς με το Ισραήλ; Υπάρχει, δηλαδή, ο κίνδυνος μια γενικευμένη γεωπολιτική αστάθεια να περιορίσει τη συνεργασία;

Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και είμαστε σε συνεχή επαφή με τα γειτονικά κράτη, την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Δεν θεωρώ ότι επηρεάζουν τη δυναμική της Τριμερούς Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ, αν και ενδεχομένως δεν ευνοούν πιο διευρυμένες περιφερειακές συνεργασίες, όπως φαίνεται και από τη στασιμότητα στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Η τριμερής μας συνεργασία, για την οποία υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από τις ΗΠΑ, παραμένει ενεργή. Ενδεικτικά, στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε, με αμερικανική πρωτοβουλία, συνάντηση υπουργών Ενέργειας Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και ΗΠΑ. Ούτε οι άλλες Τριμερείς έχουν επηρεαστεί: πρόσφατα έγινε σύνοδος Κύπρου – Ελλάδας – Αιγύπτου στο Κάιρο και προγραμματίζονται κι άλλες. Οι εξελίξεις αναδεικνύουν την ανάγκη για ευρύτερη περιφερειακή συνεργασία, ώστε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις προκλήσεις και να ενισχύσουμε την ασφάλεια. Αυτό αποτελεί προτεραιότητά μας και στο Ατυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 23-24 Απριλίου, στην Κύπρο, όπου οι σχέσεις ΕΕ – περιοχής θα είναι ψηλά στην ατζέντα.

Η συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ παραμένει κυρίως σε ένα ενεργειακό πλαίσιο ή εξελίσσεται σε ευρύτερη στρατηγική συμμαχία; Υπάρχει ένα ενιαίο στρατηγικό δόγμα;

Η συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ ξεκίνησε από τα θέματα ενέργειας, αλλά πλέον έχει επεκταθεί σε έναν ευρύτερο τομέα θεμάτων και, ναι, μπορεί να χαρακτηριστεί ως στρατηγική συνεργασία, στρατηγική συμμαχία, η οποία μάλιστα δοκιμάστηκε σε δύσκολες στιγμές και απέδειξε ότι είναι ισχυρή και ανθεκτική και δεν επηρεάζεται αρνητικά από τις εξελίξεις.

Είναι θετικό ότι εργαζόμαστε πάντα στη βάση μιας θετικής προσέγγισης χωρίς αποκλεισμούς. Μάλιστα, ο στόχος μας, όπως σας προανέφερα, κι αυτό ήταν κάτι που συζητήσαμε κατ’ επανάληψη, είναι να εργαστούμε για τη δυνατότητα διεύρυνσης αυτής της συνεργασίας και με άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Ινδία, σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Στο θέμα της Γάζας η Κύπρος είχε μια συνεισφορά η οποία αναγνωρίστηκε διεθνώς: από τον γ.γ. του ΟΗΕ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή, πώς μπορεί η Κύπρος να συμβάλει ουσιαστικά στις εξελίξεις στη Γάζα;

Κοιτάξτε, υπάρχει μια πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα, η μοναδική που έχει παρουσιαστεί, η οποία, παρά τις αδυναμίες της, συνοδεύεται από σχέδιο λύσης της κρίσης.

Είναι το μόνο σχέδιο ενώπιόν μας και πρέπει όλοι να εργαστούμε για την υλοποίησή του, ώστε να μην επιστρέψουμε σε γεγονότα που οδήγησαν την περιοχή σ’ αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Γι’ αυτό, στη Σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο, καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις επί πτυχών του Σχεδίου Τραμπ και στο ίδιο πλαίσιο αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στη διάσκεψη στην Ουάσιγκτον. Η Κυπριακή Δημοκρατία, με τον ανθρωπιστικό διάδρομο και τις παρεμβάσεις της, αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι μέρος της λύσης.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αναπτυσσόμενες χώρες: Μεταξύ σφύρας και άκμονος καθώς μια νέα παγκόσμια τάξη έχει έρθει

Αναπτυσσόμενες χώρες: Μεταξύ σφύρας και άκμονος καθώς μια νέα παγκόσμια τάξη έχει έρθει

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

World
Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…
Κόσμος 22.02.26

Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…

Οι επιχειρηματίες προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη ως μέσο για τη μείωση του ωραρίου και την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας. Ωστόσο, χωρίς δύναμη, οι εργαζόμενοι είναι απίθανο να μοιραστούν τα οφέλη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διαβρωμένοι θεσμοί, διακοσμητικοί οργανισμοί – Ο νόμος της ζούγκλας σε έναν πλανήτη που φλέγεται
Μόνο με την ισχύ 22.02.26

Διαβρωμένοι θεσμοί, διακοσμητικοί οργανισμοί – Ο νόμος της ζούγκλας σε έναν πλανήτη που φλέγεται

Όταν οι αντιθέσεις μεταξύ των ισχυρών οξύνονται, το διεθνές δίκαιο ακυρώνεται στην πράξη - Ο νέος αυτός κόσμος δεν πρόκειται να ημερέψει με στείρες διπλωματικές εκκλήσεις

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς
Κόσμος 21.02.26

Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΙΚ, τα μέλη της οργάνωσης στην Συρία θα πρέπει κατά προτεραιότητα να πολεμήσουντο νέο συριακό καθεστώς, «με την κοσμική εξουσία και τον εθνικό στρατό του».

Σύνταξη
Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος
Κόσμος 21.02.26

Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι μοναδικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγού, κατηγορούν την Ουκρανία για τη διακοπή στις παραδόσεις

Σύνταξη
Παρίσι: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου
Κόσμος 21.02.26

Παρίσι: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου

«Στηρίζουμε την Ουκρανία απέναντι στον Πούτιν που την δολοφονεί», φώναζαν οι διαδηλωτές στο Παρίσι, ζητώντας επίσης να αποδοθούν τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια στο Κίεβο

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Το τέλος των ψευδαισθήσεων – Τι κλονίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ισχυρότερης συμμαχίας στην ιστορία
Ρωγμές στα θεμέλια 21.02.26

ΝΑΤΟ: Το τέλος των ψευδαισθήσεων – Τι κλονίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ισχυρότερης συμμαχίας στην ιστορία

Η γεωμετρική πρόοδος της κρίσης του ΝΑΤΟ οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι θεμελιώδεις παραδοχές πάνω στις οποίες χτίστηκε καταρρέουν ταυτόχρονα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Ισπανία «ρίχνει» στη Μεσόγειο το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Isaac Peral
Στηρίζει το ΝΑΤΟ 21.02.26

Η Ισπανία «ρίχνει» στη Μεσόγειο το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Isaac Peral

Το πρώτο πλήρως σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ισπανία υποβρύχιο μετά το 1888 συμμετέχει στην επιχείρηση «Noble Shield», ενισχύοντας την αποτρεπτική παρουσία της Συμμαχίας στη Μεσόγειο.

Γεώργιος Μαζιάς
Γαλλία: Η ακροδεξιά αναζητά τον δικό της Τσάρλι Κερκ στη δολοφονία του 23χρουνου εθνικιστή
Politico 21.02.26

Η γαλλική ακροδεξιά αναζητά τον δικό της Τσάρλι Κερκ στη δολοφονία του 23χρουνου εθνικιστή

Πριν από τις τοπικές εκλογές, που αποτελούν προάγγελο της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του επόμενου έτους στη Γαλλία, το Εθνικό Ράλι δηλώνει ότι είναι θύμα μιας όλο και πιο ριζοσπαστικής αριστεράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις ΗΠΑ, λέει ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου
Κόσμος 21.02.26

Η ΕΕ έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις ΗΠΑ, λέει ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου

Ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου δήλωσε στους FT ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ομολόγους του της ΕΕ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την απόφαση Τραμπ για νέους δασμούς

Σύνταξη
Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα
ΗΠΑ 21.02.26

Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα

Το συντηρητικό δικαστήριο είχε δώσει στον Τραμπ σχεδόν όλα όσα επιθυμούσε – μέχρι τώρα, που δύο από τους τρεις διορισθέντες του γύρισαν την πλάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λούβρο: «Στατιστικά αναπόφευκτο» το ενδεχόμενο απάτης, υποστήριξε διοικητικό στέλεχος του μουσείου
10 εκατ. ζημιά 22.02.26

Λούβρο: «Στατιστικά αναπόφευκτο» το ενδεχόμενο απάτης, υποστήριξε διοικητικό στέλεχος του μουσείου

«Με τέτοια επισκεψιμότητα, είναι αδύνατον να μη συναντήσεις κατά διαστήματα φαινόμενα απάτης», δήλωσε η Κιμ Φαμ για το Λούβρο, ενώ απέφυγε να συγκρίνει την κατάσταση με άλλα μεγάλα μουσεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τζένιφερ Γκάρνερ επιβεβαιώνει ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά το «Alias»
«Ήταν τρελό» 22.02.26

Η Τζένιφερ Γκάρνερ επιβεβαιώνει ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά το «Alias»

Όταν ρωτήθηκε αν είναι αλήθεια ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά την σειρά, η Τζένιφερ Γκάρνερ απάντησε: «Ναι, είναι αλήθεια – πολλές νεαρές γυναίκες υπέβαλαν αίτηση».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…
Κόσμος 22.02.26

Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…

Οι επιχειρηματίες προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη ως μέσο για τη μείωση του ωραρίου και την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας. Ωστόσο, χωρίς δύναμη, οι εργαζόμενοι είναι απίθανο να μοιραστούν τα οφέλη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διαβρωμένοι θεσμοί, διακοσμητικοί οργανισμοί – Ο νόμος της ζούγκλας σε έναν πλανήτη που φλέγεται
Μόνο με την ισχύ 22.02.26

Διαβρωμένοι θεσμοί, διακοσμητικοί οργανισμοί – Ο νόμος της ζούγκλας σε έναν πλανήτη που φλέγεται

Όταν οι αντιθέσεις μεταξύ των ισχυρών οξύνονται, το διεθνές δίκαιο ακυρώνεται στην πράξη - Ο νέος αυτός κόσμος δεν πρόκειται να ημερέψει με στείρες διπλωματικές εκκλήσεις

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Συντάξεις: Φιλοδώρημα 18 ευρώ τον μήνα έκρυβαν οι αυξήσεις που διαφήμιζε η κυβέρνηση
Έκθεση Ήλιος 22.02.26

Συντάξεις: Φιλοδώρημα 18 ευρώ τον μήνα έκρυβαν οι αυξήσεις που διαφήμιζε η κυβέρνηση

Σε μόλις 18 ευρώ τον μήνα ή 0,58 λεπτά τη μέρα αντιστοιχούν κατά μέσο όρο οι πολυαναμενόμενες αυξήσεις στις συντάξεις. Τι δείχνει η έκθεση «Ήλιος» για τις συντάξεις του Ιανουαρίου 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα πολιτικά άκρα στην εξωτερική πολιτική
Opinion 22.02.26

Τα πολιτικά άκρα στην εξωτερική πολιτική

Είναι φανερό πως τα σχετικά πλεονεκτήματα των παραδοσιακών δημοκρατιών στην εξωτερική πολιτική κλονίζονται σοβαρά όταν στην εξουσία πλησιάζουν ή βρίσκονται ακραίες παρατάξεις ή προσωπικότητες

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ερνανγκόμεθ: «Ο πρώτος τίτλος σημαίνει πολλά – Εχουμε την πίεση να τους κερδίζουμε όλους» (vid)
Μπάσκετ 22.02.26

Ερνανγκόμεθ: «Ο πρώτος τίτλος σημαίνει πολλά – Εχουμε την πίεση να τους κερδίζουμε όλους» (vid)

Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην κατάκτηση του Κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό, εξηγώντας γιατί σημαίνει πολλά για το τριφύλλι, αλλά και στην κακή περίοδο που προηγήθηκε τον Γενάρη.

Σύνταξη
Ισπανία: Επενδύει στις σχέσεις με την Κίνα για την ασιατική στρατηγική της
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

Στην Κίνα στρέφεται η Ισπανία

Η Ισπανία επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Κίνα, αψηφώντας πιθανά ευρωπαϊκά και αμερικανικά ερωτήματα

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Σε «απόσταση βολής» από την κορυφή οι «Πολίτες»
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Σε «απόσταση βολής» από την κορυφή οι «Πολίτες»

Η Μάντσεστερ Σίτι δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε μία υπεπολύτιμη νίκη με 2-1 επί της Νιούκαστλ στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Premier League κι έτσι μείωσε στο -2 από την πρωτοπόρο, Άρσεναλ.

Σύνταξη
Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς
Κόσμος 21.02.26

Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΙΚ, τα μέλη της οργάνωσης στην Συρία θα πρέπει κατά προτεραιότητα να πολεμήσουντο νέο συριακό καθεστώς, «με την κοσμική εξουσία και τον εθνικό στρατό του».

Σύνταξη
Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος
Κόσμος 21.02.26

Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι μοναδικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγού, κατηγορούν την Ουκρανία για τη διακοπή στις παραδόσεις

Σύνταξη
Χέιζ-Ντέιβις: «Πρώτο ελληνικό ντέρμπι για μένα, ήταν συναρπαστικό» (vid)
Μπάσκετ 21.02.26

Χέιζ-Ντέιβις: «Πρώτο ελληνικό ντέρμπι για μένα, ήταν συναρπαστικό» (vid)

Ο MVP του τελικού Κυπέλλου, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δήλωσε εντυπωσιασμένος από την πρώτη του συμμετοχή σε ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και ευχαρίστησε άπαντες στους «πράσινους».

Σύνταξη
Αίγιο: Συνελήφθη 46χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον των τεσσάρων ανηλίκων
Ελλάδα 21.02.26

Αίγιο: Συνελήφθη 46χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον των τεσσάρων ανηλίκων

Οι τέσσερις νεαροί, ένας 15χρονος και τρεις 16χρονοι, τραυματίστηκαν στα πόδια και την πλάτη έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκαν την ώρα που περπατούσαν στο Αίγιο

Σύνταξη
Βίντεο από το Γενικό Κρατικό διαψεύδει τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη για επίθεση Ζιαζιά
Ελλάδα 21.02.26

Βίντεο από το Γενικό Κρατικό διαψεύδει τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη για επίθεση Ζιαζιά

Ο υπουργός Υγείας «έταξε» βίντεο με την επίθεση που δέχθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όμως περιορίστηκε σε ένα screenshot - Για «σκευωρία και δολοφονία χαρακτήρα» κάνει λόγο ο συνδικαλιστής γιατρός

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο