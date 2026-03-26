Πακέτο μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, σε μια σειρά από τομείς, αποφάσισε η Κύπρος. Τα μέτρα κινούνται στην κατεύθυνση της μείωσης του ενεργειακού κόστους, αντιμετωπίζουν την αύξηση των τιμών των προϊόντων της εφοδιαστικής αλυσίδας και συμβάλλουν στην στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας και των αγροτών.

Πακέτο 8 μέτρων στην Κύπρο

Το συνολικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων μέτρων που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα μέτρα που λαμβάνει η Κύπρος είναι τα εξής:

Από την 1η Μαΐου 2026 μέχρι 31 Μαρτίου 2027 μειώνεται περαιτέρω ο συντελεστής ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, στο 5%, για όλους τους οικιακούς καταναλωτές.

Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο 2026, κατά 8,33 σεντ το λίτρο.

Διεύρυνση του καταλόγου των προϊόντων μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ. Συγκεκριμένα από 1η Απριλίου 2026 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 εντάσσονται στο κατάλογο μηδενικού ΦΠΑ το κρέας, τα πουλερικά και τα ψάρια. Τα προϊόντα αυτά προστίθενται στα ήδη υφιστάμενα με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, φρούτα και λαχανικά.

Μη επιβολή της Πράσινης Φορολογίας στα καύσιμα, η οποία θα επιβάρυνε επιπλέον το κόστος καυσίμων, κατά 9 σεντ το λίτρο.

Επιδότηση 30% των απολαβών εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, για μονάδες και τουριστικά καταλύματα που θα είναι σε λειτουργία για όλη την περίοδο από την 1η Απρίλιου μέχρι τις 30 Απριλίου 2026.

Σχέδιο για περαιτέρω στήριξη αεροπορικών εταιρειών για διασφάλιση της απρόσκοπτης σύνδεσης της χώρας μας με σημαντικούς προορισμούς προσέλκυσης τουριστών.

Σχέδιο επιδότησης για τους αγρότες για αγορά λιπασμάτων με κάλυψη 15% του κόστους, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Σχέδιο επιδότησης για τους αγρότες για γεωργικά εφόδια, με κάλυψη 15% του κόστους αγοράς, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

«Ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας»

«Όπως λάβαμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και αξιοποιήσαμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο για τη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας και των πολιτών, το ίδιο πράττουμε και σε ό,τι αφορά την ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας, των πολιτών και των επιχειρήσεων», δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Κυπριακή Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.