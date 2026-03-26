Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
Κύπρος: Με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε προϊόντα και μείωση ΕΦΚ καυσίμων «απαντά» στην ενεργειακή κρίση
Κόσμος 26 Μαρτίου 2026, 17:47

Κύπρος: Με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε προϊόντα και μείωση ΕΦΚ καυσίμων «απαντά» στην ενεργειακή κρίση

Με πακέτο 8 μέτρων η Κύπρος θέλει να θωρακίσει την οικονομία από τις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Αυτή είναι η καλύτερη εποχή για να υιοθετήσουμε νέες συνήθειες

Αυτή είναι η καλύτερη εποχή για να υιοθετήσουμε νέες συνήθειες

Πακέτο μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, σε μια σειρά από τομείς, αποφάσισε η Κύπρος.  Τα μέτρα κινούνται στην κατεύθυνση της μείωσης του ενεργειακού κόστους, αντιμετωπίζουν την αύξηση των τιμών των προϊόντων της εφοδιαστικής αλυσίδας και συμβάλλουν στην στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας και των αγροτών.

Πακέτο 8 μέτρων στην Κύπρο

Το συνολικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων μέτρων που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα μέτρα που λαμβάνει η Κύπρος είναι τα εξής:

  • Από την 1η Μαΐου 2026 μέχρι 31 Μαρτίου 2027 μειώνεται περαιτέρω ο συντελεστής ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, στο 5%, για όλους τους οικιακούς καταναλωτές.
  • Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο 2026, κατά 8,33 σεντ το λίτρο.
  • Διεύρυνση του καταλόγου των προϊόντων μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ. Συγκεκριμένα  από 1η Απριλίου 2026 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 εντάσσονται στο κατάλογο μηδενικού ΦΠΑ το κρέας, τα πουλερικά και τα ψάρια. Τα προϊόντα αυτά προστίθενται στα ήδη υφιστάμενα με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, φρούτα και λαχανικά.
  • Μη επιβολή της Πράσινης Φορολογίας στα καύσιμα, η οποία θα επιβάρυνε επιπλέον το κόστος καυσίμων, κατά 9 σεντ το λίτρο.
  • Επιδότηση 30% των απολαβών εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, για μονάδες και τουριστικά καταλύματα που θα είναι σε λειτουργία για όλη την περίοδο από την 1η Απρίλιου μέχρι τις 30 Απριλίου 2026.
  • Σχέδιο για περαιτέρω στήριξη αεροπορικών εταιρειών για διασφάλιση της απρόσκοπτης σύνδεσης της χώρας μας με σημαντικούς προορισμούς προσέλκυσης τουριστών.
  • Σχέδιο επιδότησης για τους αγρότες για αγορά λιπασμάτων με κάλυψη 15% του κόστους, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.
  • Σχέδιο επιδότησης για τους αγρότες για γεωργικά εφόδια, με κάλυψη 15% του κόστους αγοράς, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

«Ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας»

«Όπως λάβαμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και αξιοποιήσαμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο για τη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας και των πολιτών, το ίδιο πράττουμε και σε ό,τι αφορά την ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας, των πολιτών και των επιχειρήσεων», δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Κυπριακή Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Νέα συνδρομητική πλατφόρμα streaming απο Alter Ego Media, ΑΝΤ1 και Motor Oil

Νέα συνδρομητική πλατφόρμα streaming απο Alter Ego Media, ΑΝΤ1 και Motor Oil

Ιράν: «Μονομερής και άδικη» η πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ

Ιράν: «Μονομερής και άδικη» η πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ

Πολλά πλοία, αεροπλάνα και στρατιώτες – Έτσι θα έμοιαζε η μάχη για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
The Economist 26.03.26

Πολλά πλοία, αεροπλάνα και στρατιώτες – Έτσι θα έμοιαζε η μάχη για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Αν οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν με τη χρήση στρατιωτικής βίας τα Στενά του Ορμούζ, θα απαιτηθεί μια πολύ δύσκολη μάχη με τη συμμετοχή ισχυρών και πολυάριθμων δυνάμεων. Και το αποτέλεσμα θα είναι αβέβαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας
Πόλεμος στο Ιράν 26.03.26 Upd: 12:48

Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας

Ο Αλί Ρεζά Τανγκσίρι φέρεται να έχασε τη ζωή του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν, στο πλαίσιο στοχευμένου χτυπήματος - Δεν έχουν επιβεβαιώσει την είδηση οι Φρουροί της Επανάστασης

Σύνταξη
Το Ιράν δεν μπορεί να «κερδίσει» τον πόλεμο – Μπορεί όμως να αναγκάσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν με 4 τακτικές
Μέση Ανατολή 26.03.26

Το Ιράν δεν μπορεί να «κερδίσει» τον πόλεμο – Μπορεί όμως να αναγκάσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν με 4 τακτικές

Η Ιστορία δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολέμους εναντίον ομάδων που χρησιμοποιούν αντάρτικες τακτικές - Το Ιράν, το γνωρίζει αυτό και το αξιοποιεί

Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει
Ανάλυση CNN 26.03.26

Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει

Σε αντίθεση με τους δασμούς, που τους ανακοινώνει και μετά τους παίρνει πίσω, ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει το ίδιο στον πόλεμο με το Ιράν. Ειδικοί εκτιμούν ότι παγιδεύτηκεχωρίς να έχει επιλογές για ειρήνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Μπαγκλαντές: Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι – 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)
Στο Μπαγκλαντές 26.03.26

Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι - 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)

Ο οδηγός του λεωφορείου που βρισκόταν σε πλωτή προβλήτα στο Μπαγκλαντές φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στον ποταμό Πάντμα και να βυθιστεί μέσα σε δευτερόλεπτα

Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων
«Επανορθωτική δικαιοσύνη» 26.03.26

Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων

Η Γκάνα επιδιώκει να ζητείται επίσημα συγγνώμη από τους υπαίτιους για το δουλεμπόριο και να αποδοθεί δικαιοσύνη με μορφή επανορθώσεων

Μυστήριο με δύο βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»
Πόλεμος Μ. Ανατολή 26.03.26

Μυστήριο με δύο βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»

Σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτιμούν ότι οι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου ενδέχεται να είχαν παραβιαστεί ή ότι κάποιος αξιωματούχος έκανα μια αινιγματική νύξη για κάτι

Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ
Πολιτικές «καραμπόλες» 26.03.26

Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ

Ενώ τα ερωτήματα για τον πόλεμο στο Ιράν πληθαίνουν στις ΗΠΑ, στο παρασκήνιο μαίνεται η μάχη εξουσίας μεταξύ των επίδοξων διαδόχων του προέδρου Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιράν: «Μονομερής και άδικη» η πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ – «Δεν είμαι βέβαιος ότι θέλουμε συμφωνία», λέει ο Τραμπ
27η μέρα πολέμου 26.03.26 Upd: 17:04

Ιράν: «Μονομερής και άδικη» η πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ – «Δεν είμαι βέβαιος ότι θέλουμε συμφωνία», λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ απειλεί «να εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν αν δεν αποδεχτεί την ήττα και υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη «εκλιπαρεί» για μια συμφωνία αλλά φοβάται να το παραδεχτεί - Το Ιράν φέρεται να μετακινεί δυνάμεις στο νησί Χαργκ υπό τον φόβο μιας χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ και απαντά επίσημα στο αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων - Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ορμούζ: Σε στάση αναμονής οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι – Θεωρούν «ασυνάρτητα απρόβλεπτη» τη συμπεριφορά του Τραμπ
Βλέποντας και κάνοντας 26.03.26

Ορμούζ: Σε στάση αναμονής οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι – Θεωρούν «ασυνάρτητα απρόβλεπτη» τη συμπεριφορά του Τραμπ

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι διστάζουν να προστρέξουν σε βοήθεια των ΗΠΑ, για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ο ένας λόγος είναι οι κίνδυνοι που εγκυμονεί μια επιχείρηση, ο άλλος η ασταθής συμπεριφορά του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.

Ιράν: Καταστρέψαμε πάνω από τα «δύο τρίτα» των ιρανικών εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων, λένε οι ΗΠΑ
ΗΠΑ 26.03.26

Καταστρέψαμε πάνω από τα 2/3 των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν

«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν», ισχυρίζεται ο επικεφαλής της CENTCOM.

Η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο προγραμματίστηκε τελικά για τις 14 και 15 Μαΐου
Επίσημη επίσκεψη 26.03.26

Ο Τραμπ πάει Πεκίνο στις 14 Μαΐου

«Εχω τη χαρά να ανακοινώσω ότι η πολυαναμενόμενη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Σι στην Κίνα θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Παναθηναϊκός: Τα δύο «πρέπει» του Μπενίτεθ στα Play Off
Super League 26.03.26

Τα δύο «πρέπει» του Ράφα Μπενίτεθ στα Play Off

Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τουλάχιστον την 3η θέση στα Play Off, αλλά και ο Ράφα Μπενίτεθ έχει τους δικούς του στόχους για να ενισχύσει τη δουλειά του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα
Ψευδοεπιστήμη 26.03.26

Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα

Η ιδέα ότι εξωγήινοι βοήθησαν τους κατασκευαστές των αρχαίων μνημείων προωθήθηκε από τον Ελβετό συγγραφέα Έριχ φον Ντάνικεν στο best-seller του «Το Άρμα των Θεών», που εκδόθηκε το 1968

Έφη Αλεβίζου
Θάνατος Έπσταϊν: Κάμερες «νεκρές», φρουροί εκτός ελέγχου
Ανοιχτή υπόθεση 26.03.26

Τι έγινε τη νύχτα που πέθανε ο Έπσταϊν; Κάμερες «νεκρές», φρουροί αδρανείς και ύποπτες κινήσεις

Νέα έγγραφα για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν παραλείψεις, ύποπτες κινήσεις και κενά ασφαλείας που κρατούν ανοιχτή την υπόθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ απέκλεισε τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες
Άλλα Αθλήματα 26.03.26

Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ απέκλεισε τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες

Σε επαναφορά του χρωμοσομικού ελέγχου προχώρησε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028, αποκλείοντας έτσι τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες.

Στήριξη στον θεσμό της αναδοχής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Κοινωνική πολιτική 26.03.26

Στήριξη στον θεσμό της αναδοχής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

«Η αναδοχή αποτελεί την ύψιστη πράξη ευθύνης, αγάπης και κοινωνικής προσφοράς» δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας με αφορμή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποψήφιων αναδόχων γονέων.

Κακοκαιρία προ των πυλών: Οι τρεις ζώνες επικινδυνότητας της «Deborah» – Πότε θα κορυφωθεί το φαινόμενο
Προσοχή 26.03.26

Οι τρεις ζώνες επικινδυνότητας της κακοκαιρίας «Deborah» - Πότε θα κορυφωθεί το φαινόμενο

«Το βαρομετρικό χαμηλό ήδη έχει σχηματιστεί βόρεια της Αδριατικής και το ψυχρό του μέτωπο θα σαρώσει τη χώρα μας από δυτικά προς ανατολικά» λέει για την επερχόμενη κακοκαιρία ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Νέα πλατφόρμα καριέρας από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς
Τα Νέα της Αγοράς 26.03.26

Νέα πλατφόρμα καριέρας από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Πουκαμισάς συνεχίζει να επενδύει σε διαδικασίες που ενισχύουν τη διαφάνεια και διευκολύνουν την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μονάδων

Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: «Η Σούβλα του Άρχοντα» και οι 323 εργαζόμενοι στο ψητοπωλείο – φάντασμα
Ελλάδα 26.03.26

Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: «Η Σούβλα του Άρχοντα» και οι 323 εργαζόμενοι στο ψητοπωλείο – φάντασμα

Οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI, κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της δράσης του κυκλώματος που ζημίωσε με εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο

Iνστιτούτο ΕΝΑ: Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε δύο κομβικές περιόδους – Κυβέρνηση Τσίπρα vs κυβέρνηση Μητσοτάκη
Ανάλυση 26.03.26

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε δύο κομβικές περιόδους - Κυβέρνηση Τσίπρα vs κυβέρνηση Μητσοτάκη

Οι επιδράσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών στα βασικά μεγέθη της οικονομίας την περίοδο 2015-2019 σε σχέση με τις αντίστοιχες της περιόδου 2019-2023 σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση από το Iνστιτούτο ΕΝΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Euroleague: «Τελικός» τετράδας για τη Ρεάλ στη Μαδρίτη – Τελευταίες ελπίδες για Ντουμπάι, Μακάμπι, Μιλάνο
Euroleague 26.03.26

«Τελικός» τετράδας για τη Ρεάλ στη Μαδρίτη - Τελευταίες ελπίδες για Ντουμπάι, Μακάμπι, Μιλάνο

Στο πρόγραμμα της Euroleague ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ρεάλ με την Εφές που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό – «Μάχη» απόψε και για τις Ντουμπάι, Μακάμπι και Αρμάνι Μιλάνο, που θέλουν να μείνουν ζωντανές στο κυνήγι της πρόκρισης στα play in.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

