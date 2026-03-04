Βραβεύτηκαν οι εθελοντές του Δήμου Ωρωπού

Αξίζουν χιλίους επαίνους οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας των Δήμων. Άνθρωποι που προσφέρουν ανιδιοτελώς στο κοινωνικό σύνολο και ρισκάρουν την σωματική και πνευματική ακεραιότητα. Ο Δήμος Ωρωπού τους βράβευσε και πολύ καλά έκανε.

Ειδικότερα, μία ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη συγκίνηση και υπερηφάνεια έζησε η κοινότητα των εθελοντών μέλη των εθελοντικών ομάδων που ανήκουν στη δύναμη Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωρωπού και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μπροστά από πυρκαγιές, χιόνια, πλημμύρες, φυσικά φαινόμενα και κάθε έκτακτη ανάγκη.

Ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης παρέδωσε βραβεία και ατομικούς επαίνους σε όλα τα μέλη των εθελοντικών ομάδων, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και ενότητας.



«Είναι το ελάχιστο για την προσφορά σας. Είμαστε ευγνώμονες και πάντα κοντά σας σε ό,τι χρειαστείτε. Σας ευχαριστούμε», τόνισε επανειλημμένα ο Δήμαρχος.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Πολυχρόνης Μπαϊρακτάρης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Δήμας, ο Ειδικός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Μονιάκης, ο Δημήτρης Μπριόλας Αντιστράτηγος Π.Υ. Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδας, ο Βασίλης Ζαφείρης Περιφερειάρχης Αττικής Π.Υ., ο Ανδρέας Κουρκούνας διοικητής Πυροσβεστικού Σταθμού Καλάμου, ο Αλέξανδρος Βλαχογιάννης υποδιοικητής Πυροσβεστικού Σταθμού Οινοφύτων – Διοικητής Εκπαίδευσης Σχολής Δοκίμων Π.Υ., ο διοικητής Τμήματος Ασφαλείας Καλάμου Αλέξανδρος Ξαρχουλάκος, o πρώην δήμαρχος Ωρωπού Γιάννης Οικονομάκος, αντιδήμαρχοι και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής.

Όλοι αναφέρθηκαν στη μεγάλη δυναμική, στην εξαιρετική οργάνωση των εθελοντικών ομάδων και στη στενή συνεργασία με την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία του Δήμου Ωρωπού.

Τα βραβεία και τους επαίνους παρέλαβαν κατά σειρά ο πρόεδρος της ΣΕΑΔ Γεώργιος Γκρέκης, η πρόεδρος της ΕΘΕΚΑΠ Λυδία Βατσέλα, η αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΣΔΩ Αναστασία Ανδρούτσου, ο πρόεδρος της ΕΘΟΠ Μηλεσίου Γιάννης Μαθιουλομανωλάκης, η πρόεδρος του Συλλόγου Πυρασφάλειας Νέας Πολιτείας Δήμητρα Ποταμιάνου και ο πρόεδρος της ΜΑΚΙΠ Βασίλης Διαμαντόπουλος.

Η αδιάκοπη προσπάθεια

Οι πρόεδροι των ομάδων μίλησαν για την καθημερινή, αδιάκοπη προσπάθεια των μελών τους, που ανταποκρίνονται εθελοντικά στις αυξημένες υποχρεώσεις όλο τον χρόνο, ευχαρίστησαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Πολιτική Προστασία του Δήμου Ωρωπού και απηύθυναν κάλεσμα σε νέα μέλη.

Ο πατέρας Δανιήλ, με την ιδιότητα του ιερωμένου και του εθελοντή της ΕΣΔΩ, αναφέρθηκε στις αξίες του εθελοντισμού, της ανιδιοτελούς προσφοράς και της έμπρακτης αγάπης προς τον συνάνθρωπο.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του «Γκουλ», του εκπαιδευμένου σκύλου διάσωσης της ΣΕΑΔ ράτσας «μαλινουά», που συμβολίζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την εκπαίδευση και τον επαγγελματισμό των ομάδων.