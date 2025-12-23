Αλλάζουν όλα στο παραλιακό μέτωπο του Ωρωπού σε συνολική έκταση 56.843 τετραγωνικών μέτρων

Το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης που έχει υλοποιηθεί ποτέ στον Δήμο Ωρωπού, μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης.

Πρόκειται για το έργο «Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου Σκάλας Ωρωπού και Νέων Παλατιών», συνολικού προϋπολογισμού 9.400.000 ευρώ, το οποίο μετρά αντίστροφα για την υλοποίησή του μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, τον Δήμαρχο Ωρωπού Γιώργο Γιασημάκη.

Ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είναι ένα έργο–ορόσημο για τον τόπο μας, που μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης μετά από αδιάκοπες προσπάθειες πέντε και πλέον ετών. Είναι έργο ουσίας, με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύει πως ο Δήμος Ωρωπού προχωρά μπροστά με σχέδιο, συνεργασίες και πράξεις». Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς είπε: «Κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για να αποκτήσει ο Ωρωπός το παραλιακό μέτωπο που του αξίζει. Πρόκειται για ένα πολυσχιδές έργο που δεν αφορά μόνο την αισθητική αναβάθμιση του λιμανιού, αλλά τη συνολική αναζωογόνηση της περιοχής, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών.

Η ανάπλαση της Σκάλας Ωρωπού είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον βόρειο άξονα της Αττικής».

Γιατί χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης

Η Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου Σκάλας Ωρωπού και Νέων Παλατιών αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στον Δήμο Ωρωπού, σε συνολική έκταση 56.843 τετραγωνικών μέτρων. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ωρωπού, περιλαμβάνει τον συνολικό ανασχεδιασμό του παραλιακού άξονα με σαφή οριοθέτηση της κυκλοφορίας, την πλήρη ανάπλαση των πλατειών Αγίου Ανδρέα, Μητέρας, Ηρώων, Ωρωπού, την αναβάθμιση του οδικού δικτύου με έμφαση στην ασφαλή συνύπαρξη οχημάτων, πεζών και ποδηλάτων, την κατασκευή νέων, σύγχρονων και πλήρως προσβάσιμων πεζοδρομίων με ράμπες ΑμεΑ, οδηγούς τυφλών και ασφαλείς διαβάσεις, τη δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου μήκους περίπου 180 μέτρων σε άμεση επαφή με τη θάλασσα, καθώς και την κατασκευή αμφίδρομου ποδηλατόδρομου.

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση, προβλέπεται η συντήρηση και επέκταση των κρηπιδωμάτων του αλιευτικού καταφυγίου με τη δημιουργία 16 νέων θέσεων σκαφών, η προστασία και αποκατάσταση του παραλιακού τοιχίου από τη διάβρωση, η δημιουργία νέου οργανωμένου δημοτικού χώρου στάθμευσης 165 θέσεων δυτικά του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα, η αποκατάσταση του φυσικού παράκτιου περιβάλλοντος, η ενίσχυση του πρασίνου, η εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού LED και παρεμβάσεις υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, βελτιώνεται ουσιαστικά η σύνδεση του λιμανιού με την πόλη και το πορθμείο, δίνοντας οριστικές λύσεις σε προβλήματα και αδειοδοτήσεις που παρέμεναν εκκρεμείς επί δεκαετίες.

*πηγή εικόνων: Δήμος Ωρωπού