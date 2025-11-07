Σημαντική ενίσχυση σε εξοπλισμό για εθελοντές διασώστες της Πελοποννήσου

Σύγχρονο επιχειρησιακό εξοπλισμό ορεινής και σε υγρό στοιχείο διάσωσης — ορμητικά νερά και θάλασσα — παρέδωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Παράρτημα Αργολίδας, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας το απόγευμα της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου.

Ο εξοπλισμός, που παραδόθηκε ύστερα από αίτημα των ίδιων των διασωστών, καλύπτει σε ένα βαθμό τις επιχειρησιακές ανάγκες της ομάδας και θα ενισχύσει σημαντικά τόσο την εκπαίδευση όσο και την άμεση ανταπόκριση στο πεδίο.

Στην τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός υπογράμμισε ότι:

«Οι εθελοντικές ομάδες διάσωσης είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του μηχανισμού· άνθρωποι που με αυταπάρνηση, χωρίς υλικά ανταλλάγματα, βρίσκονται πάντα εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στέκεται διαρκώς στο πλευρό τους, προσφέροντας σύγχρονο εξοπλισμό, στολές και μέσα επιχειρησιακής υποστήριξης, με σκοπό να διευκολύνει το έργο τους και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά τους».

Ουσιαστική ενίσχυση

Από την πλευρά τους, τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης παραρτήματος Αργολίδας και ο πρόεδρος Γιώργος Σταυρόπουλος εξέφρασαν την ικανοποίησή τους επισημαίνοντας ότι ο εξοπλισμός που παρέλαβαν ήταν απολύτως απαραίτητος, εξειδικευμένος και αποτέλεσμα στοχευμένου αιτήματος των ίδιων των διασωστών. Όπως ανέφεραν, «θα ενισχύσει ουσιαστικά τόσο την εκπαίδευση όσο και την επιχειρησιακή μας δράση σε πραγματικές συνθήκες».

Ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Λάμπρος Τζούμης, σημείωσε ότι η ενίσχυση των εθελοντικών δομών εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με έμφαση στην εκπαίδευση, τον εξοπλισμό και τον συντονισμό όλων των φορέων.