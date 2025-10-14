Δωρεά ουσίας από τον Δήμο Πάρου στους Έλληνες διασώστες

Σημαντική δωρεά από τον Δήμο Πάρου προς την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, προκειμένου να ενισχύσει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες. Ειδικότερα, με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής η Δημοτική Αρχή παρέδωσε ένα μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) για να συνεισφέρει στις αποστολές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου, πραγματοποιήθηκε η επίσημη παράδοση ενός μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος (drone) στον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης – Παράρτημα Δυτικών Κυκλάδων, κ. Γεώργιο Μπαρμπαρίγο.

Η συγκεκριμένη ενέργεια πραγματοποιήθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 310/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής και αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Πάρου, ο οποίος αναγνωρίζοντας τη διαρκή και ουσιαστική συμβολή της ΕΟΔ στο έργο της Πολιτικής Προστασίας του νησιού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, προχώρησε στη χορηγία εξοπλισμού με σκοπό την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ομάδας σε δράσεις έρευνας, διάσωσης και διαχείρισης κρίσεων.

Η χορηγία αφορά την προμήθεια ενός μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος drone , πλήρως εξοπλισμένου με τα απαραίτητα αξεσουάρ και συνοδευόμενο από την αντίστοιχη πιστοποίηση χειρισμού. Πρόκειται για ένα προηγμένο επιχειρησιακό εργαλείο, ικανό να συμβάλει καθοριστικά στην πρόληψη, επιτήρηση και διαχείριση έκτακτων συμβάντων στο νησί.

Εντοπισμός αγνοουμένων

Σύμφωνα με τον Δήμο Πάρου, το συγκεκριμένο drone είναι εξαιρετικά χρήσιμο στον εντοπισμό αγνοουμένων, ιδιαίτερα σε θαλάσσιες περιοχές, πεζοπορικά μονοπάτια ή κατά τη διάρκεια νυχτερινών αποστολών, χάρη στη θερμική του κάμερα και τη δυνατότητα πτήσης υπό συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η ζωντανή μετάδοση εικόνας θα διευκολύνει τη γρήγορη λήψη αποφάσεων, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία προσωπικού σε επικίνδυνες περιοχές, ενώ παράλληλα επιτρέπει τον άμεσο και αποτελεσματικό συντονισμό με την Πυροσβεστική, το Λιμενικό Σώμα και το ΕΚΑΒ.

«Η χρήση του αεροσκάφους αναμένεται να προσφέρει στην Πολιτική Προστασία του νησιού ένα σύγχρονο και αξιόπιστο εργαλείο για την άμεση επέμβαση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, με κύριο στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου μας.

Ο Δήμος Πάρου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την ΕΟΔ για το πολύτιμο έργο που επιτελεί και δηλώνει σταθερά αρωγός σε κάθε προσπάθεια που ενισχύει την ασφάλεια, την πρόληψη και την εθελοντική προσφορά στον τόπο μας» αναφέρει η δημοτική αρχή σε σχετική της ανακοίνωση.

*πηγή φωτογραφίας Δήμος Πάρου