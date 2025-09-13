Αλιευτικό προσέκρουσε σε βράχια στον Θερμαϊκό – Επιχείρηση διάσωσης 5 ατόμων

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα νωρίς βράδυ του Σαββάτου για αλιευτικό που προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο αλιευτικό επιβαίνουν 5 άτομα και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους.

Επιχείρηση διάσωσης

Στις έρευνες συμμετέχουν ένα πλωτό μέσο του Λιμενικού, ένα φορτηγό πλοίο σημαίας Σιέρα Λεόνε και ένα ιδιωτικό σκάφος.

Τις έρευνες συνδράμει και ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος που πραγματοποιεί έρευνες στην ακτή.