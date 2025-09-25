Κεφαλονιά: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 57 μεταναστών
Σε εξέλιξη βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης συντονισμένη επιχείρηση του Λιμενικού για τη διάσωση δεκάδων μεταναστών που κινδύνευαν ανοιχτά του Ιονίου.
Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή 58 ναυτικά μίλια δυτικά της Κεφαλονιάς, όταν ιστιοφόρο με μετανάστες εξέπεμψε σήμα κινδύνου.
Οι επιβαίνοντες κάλεσαν σε βοήθεια, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρχές.
Στην επιχείρηση συμμετείχε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος καθώς και παραπλέον εμπορικό πλοίο, με στόχο την ασφαλή προσέγγιση του σκάφους και τη διάσωση των επιβαινόντων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ιστιοφόρο επέβαιναν 57 μετανάστες, οι οποίοι περισυνελέγησαν με επιτυχία από το Λιμενικό και αυτή την ώρα μεταφέρονται στο λιμάνι του Κατάκολου, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή έπνεαν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.
Κεφαλονιά: Επιχείρηση διάσωσης 57 μεταναστών από το Λιμενικό pic.twitter.com/PCktUt9xcT
— ΕΛΛΑΔΑ 24 (@ellada24) June 13, 2022
