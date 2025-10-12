Τουρκία: Περιφέρειες της Ελλάδας παρουσίασαν το τουριστικό τους προϊόν στην Κωνσταντινούπολη
Ελληνικές αντιπροσωπείες περιφερειακών εκπροσώπωπων από τη βόρεια Ελλάδα συμμετείχαν σε παρουσίαση στην Τουρκία σχετικά με τις ομορφιές και τα αξιοθέατα της χώρας μας.
Αντιπροσωπείες από τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, τον Τουριστικό Οργανισμό Θεσσαλονίκης, τους δήμους Αλεξανδρούπολης και Διδυμοτείχου παρουσίασαν το τουριστικό προϊόν τους στην Τουρκία και την Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων της Τουρκίας (TURSAB), στην Κωνσταντινούπολη.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης των ελληνικών περιφερειακών αντιπροσωπειών, διοργανώθηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, εκδήλωση με τη συμμετοχή εκπροσώπων του τουριστικού κλάδου από Ελλάδα και Τουρκία.
Στην ομιλία του ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, πρέσβης Κωνσταντίνος Κούτρας, επισήμανε ότι πάνω από 1.200.000 Τούρκοι πολίτες επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2024.
«Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στο πρόγραμμα «Θεώρηση στην Πύλη», το οποίο συνεχίστηκε με μεγάλη επιτυχία, μετά την έγκριση και τις σχετικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» σημείωσε ο κ. Κούτρας, τονίζοντας ότι «η δυνατότητα χορήγησης θεώρησης επτά ημερών για Τούρκους πολίτες σε δώδεκα πλέον ελληνικά νησιά, αποτέλεσε σημαντική πρωτοβουλία».
Ελλάδα και Τουρκία διερευνούν συνεργασίες στον τομέα του τουρισμού
Ο πρέσβης Κωνστ. Κούτρας αναφέρθηκε επίσης στο διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον που δείχνουν οι Έλληνες πολίτες στο να γνωρίσουν από κοντά τον πλούτο, την ιστορία και τη ζωντάνια της Τουρκίας.
«Η σημερινή παρουσία Ελλήνων περιφερειακών εκπροσώπων και η συνεργασία τους με Τούρκους ομολόγους αποτελεί σαφές δείγμα αυτής της διάθεσης για σύσφιξη σχέσεων στον τομέα του τουρισμού» είπε.
Καταλήγοντας σημείωσε ότι γνωρίζει πολύ καλά τις δυνατότητες που προσφέρει ο τουρισμός ως δίαυλος συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των δύο χωρών και ευχήθηκε οι πρωτοβουλίες αυτές να συνεχίσουν να φέρνουν πιο κοντά τους λαούς μας, μέσα από τον πολιτισμό, τη φιλοξενία και τη συνεργασία.
- Καιρός: Αίθριος με μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή – Πού αναμένονται βροχές
- Όταν η πολιτική καταρρέει, ξυπνά η φιλοσοφία: Ο Μάικλ Τζ. Σάντελ για τον ιδεολογικό έλεγχο των πανεπιστημίων
- Όνειρα: Η επιστήμη ξέρει γιατί τα βλέπουμε
- Η ΓΓ Εθνικής Ασφάλειας εκπαιδεύει τα υπουργεία απέναντι σε υβριδικές απειλές
- Ακρίβεια: Θα γίνει πολυτέλεια και το καφεδάκι – Σύγκριση τιμών
- It’s a kind of magic: Ακόμα και σήμερα οι Queen ακούγονται περισσότερο από κάθε άλλο συγκρότημα στη Βρετανία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις