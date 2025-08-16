Καλά στην υγεία του είναι ο νεαρός τουρίστας που εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο με βράχια κάτω από το μοναστήρι στην περιοχή της Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα.

Για τον απεγκλωβισμό στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την Πυροσβεστική.

Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός αλλοδαπού άνδρα από δυσπρόσιτο σε ασφαλές σημείο, στην Παλαιοκαστρίτσα Κέρκυρας. Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2025

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Συνολικά επιχείρηση 11 άτομα πυροσβέστες και ειδικότερα 3 μέλη της ορειβατικής ομάδας διάσωσης και 7 άτομα της ΕΜΟΔΕ με επικεφαλής τον διοικητή νόμου Ν. Κόλλα .

Οι πυροσβέστες χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό προσέγγισαν τον νεαρό, και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Επρόκειτο για μια δύσκολη επιχείρηση που ολοκληρώθηκε μετά από τρεις περίπου ώρες.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο



