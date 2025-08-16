newspaper
16.08.2025 | 17:57
Εκτός ελέγχου η φωτιά στα Καλάβρυτα (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 17:06
Φωτιά στην Αγία Μαρίνα στο Κορωπί
Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 14:08
Σε κίτρινο συναγερμό η μισή χώρα την Κυριακή
Κέρκυρα: Τουρίστας εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο στην Παλαιοκαστρίτσα – Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης
Ελλάδα 16 Αυγούστου 2025 | 18:56

Κέρκυρα: Τουρίστας εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο στην Παλαιοκαστρίτσα – Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης

Οι πυροσβέστες στην Κέρκυρα χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό προσέγγισαν τον νεαρό, και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Spotlight

Καλά στην υγεία του είναι ο νεαρός τουρίστας που εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο με βράχια κάτω από το μοναστήρι στην περιοχή της Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα.

Για τον απεγκλωβισμό στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την Πυροσβεστική.

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Συνολικά επιχείρηση 11 άτομα πυροσβέστες και ειδικότερα 3 μέλη της ορειβατικής ομάδας διάσωσης και 7 άτομα της ΕΜΟΔΕ με επικεφαλής τον διοικητή νόμου Ν. Κόλλα .

Οι πυροσβέστες χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό προσέγγισαν τον νεαρό, και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Επρόκειτο για μια δύσκολη επιχείρηση που ολοκληρώθηκε μετά από τρεις περίπου ώρες.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο


YouTube thumbnail

World
Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα το Ντονέτσκ προτείνει στον Τραμπ

Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα το Ντονέτσκ προτείνει στον Τραμπ

Business
Βιβλιοχαρτοπωλεία: Δραματική συρρίκνωση του κλάδου με «λουκέτα» και πτώση τζίρου

Βιβλιοχαρτοπωλεία: Δραματική συρρίκνωση του κλάδου με «λουκέτα» και πτώση τζίρου

inWellness
inTown
Οικουμενικό Πατριαρχείο: Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για λειτουργία στην Παναγία Σουμελά της Τραπεζούντας
23 Αυγούστου 16.08.25

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για λειτουργία στην Παναγία Σουμελά της Τραπεζούντας

Η λειτουργία θα τελεστεί στα «Εννιάμερα της Παναγίας». Οι τουρκικές αρχές δεν είχαν δώσει για να λειτουργήσει η Παναγία Σουμελά ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Σύνταξη
«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα» – Ο 33χρονος από το Τεπελένι που έγινε viral σώζοντας πρόβατο στην Αχαΐα
Ελλάδα 16.08.25

«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα» – Ο 33χρονος από το Τεπελένι που έγινε viral σώζοντας πρόβατο στην Αχαΐα

Ο 33χρονος εργάτης Ολσιέν Μουτσομπέγκα έγινε άθελά του viral, όταν ο φωτογραφικός φακός τον απαθανάτισε να σώζει ένα πρόβατο, μεταφέροντάς το με τη μηχανή του, από τη μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα

Σύνταξη
Συμμορία παρίστανε τους λογιστές και εξαπατούσε ηλικιωμένους – Δράση σε διάφορες περιοχές της Αττικής
Επτά περιπτώσεις 16.08.25

Συμμορία παρίστανε τους λογιστές και εξαπατούσε ηλικιωμένους – Δράση σε διάφορες περιοχές της Αττικής

Έχουν εξιχνιαστεί από την ΕΛ.ΑΣ. επτά περιπτώσεις απάτης από τη συμμορία που παρίστανε τους λογιστές, διαπραχθείσες σε Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Βριλήσσια, Αχαρνές, Μαρούσι και Πειραιά

Σύνταξη
Τι προσφέρει το MyStreet στην καταπολέμηση της κατάληψης του δημόσιου χώρου – Το πρόβλημα με τα τραπεζοκαθίσματα
Για καταγγελίες 16.08.25

Τι προσφέρει το MyStreet στην καταπολέμηση της κατάληψης του δημόσιου χώρου – Το πρόβλημα με τα τραπεζοκαθίσματα

Τα μισά καταστήματα δεν έχουν άδεια από τον δήμο, δείχνει έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Τέθηκε σε λειτουργία, η εφαρμογή MyStreet για την υποβολή καταγγελιών σχετικά με την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων

Σύνταξη
Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs
On Field 16.08.25

Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs

Η Τότεναμ έδωσε 64 εκατ. ευρώ στην Γουέστ Χαμ για τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό κι αυτός κάνει την διαφορά από την πρεμιέρα κιόλας του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 16.08.25

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ
Κόσμος 16.08.25

ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ

Η υπόθεση που αφορά παιδοφιλία παίρνει ιδιαίτερη πολιτική διάσταση, καθώς η Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας υπάγεται άμεσα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να εγκαταλείψει το σχέδιό του να αναγείρει νεό οικισμό στη Δυτική Όχθη
Θύελλα αντιδράσεων 16.08.25

Η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να εγκαταλείψει το σχέδιό του να αναγείρει νεό οικισμό στη Δυτική Όχθη

Η Γαλλία καταδικάζει «με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα» την απόφαση των ισραηλινών αρχών να επικυρώσουν το σχέδιο του οικισμού Ε1 που προβλέπει την κατασκευή περισσότερων από 3.000 κατοικιών ανατολικά της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Εύκολες νίκες για Τότεναμ (3-0) και Σάντερλαντ (3-0), «έκλεψε» τον βαθμό η Φούλαμ (1-1)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Εύκολες νίκες για Τότεναμ (3-0) και Σάντερλαντ (3-0), «έκλεψε» τον βαθμό η Φούλαμ (1-1)

Σε ένα ματς-θρίλερ η Φούλαμ ισοφάρισε εκτός έδρας την Μπράιτον στο 90+6′ και πήρε τον βαθμό (1-1), ενώ άνετες νίκες με 3-0 πέτυχαν οι Τότεναμ και Σάντερλαντ κόντρα σε Μπέρνλι, Γουέστ Χαμ αντίστοιχα

Σύνταξη
Οικουμενικό Πατριαρχείο: Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για λειτουργία στην Παναγία Σουμελά της Τραπεζούντας
23 Αυγούστου 16.08.25

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για λειτουργία στην Παναγία Σουμελά της Τραπεζούντας

Η λειτουργία θα τελεστεί στα «Εννιάμερα της Παναγίας». Οι τουρκικές αρχές δεν είχαν δώσει για να λειτουργήσει η Παναγία Σουμελά ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Σύνταξη
«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα» – Ο 33χρονος από το Τεπελένι που έγινε viral σώζοντας πρόβατο στην Αχαΐα
Ελλάδα 16.08.25

«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα» – Ο 33χρονος από το Τεπελένι που έγινε viral σώζοντας πρόβατο στην Αχαΐα

Ο 33χρονος εργάτης Ολσιέν Μουτσομπέγκα έγινε άθελά του viral, όταν ο φωτογραφικός φακός τον απαθανάτισε να σώζει ένα πρόβατο, μεταφέροντάς το με τη μηχανή του, από τη μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Επιβεβαίωση του νόμου του ισχυρού – Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ
«Παρατηρητής η ΕΕ» 16.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Επιβεβαίωση του νόμου του ισχυρού – Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ

«Στην Αλάσκα, Τραμπ και Πούτιν βρέθηκαν στο τραπέζι των συνομιλιών και όχι στο θάλαμο επιχειρήσεων των πυρηνικών, αλλά για την ειρήνη θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει
«Μου είπε "όχι"» 16.08.25

Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει

H influencer ισχυρίστηκε ότι μερικές φορές προσβάλλει το ChatGPT και ότι πιστεύει ότι τα προβλήματα που αντιμετώπισε στο ταξίδι της ήταν «η εκδίκησή του».

Σύνταξη
Η Άγκυρα απορρίπτει την έκθεση – «χαστούκι» στην Τουρκία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κόσμος 16.08.25

Η Άγκυρα απορρίπτει την έκθεση – «χαστούκι» στην Τουρκία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι η Δικαιοσύνη βρίσκεται υπό την επιρροή της εκτελεστικής εξουσίας και πως η κατάσταση αυτή υπονομεύει τη δημοκρατική λειτουργία στην Τουρκία, ενώ αναφέρεται στις εκτεταμένες διώξεις αντιφρονούντων

Σύνταξη
Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….
On Field 16.08.25

Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….

Ο Σλοτ… θυμήθηκε (!) τον Κιέζα, ο Ιταλός σκόραρε από το πουθενά και η μέρα έχει νέο ήρωα στο Άνφιλντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Jerusalem Post: Είναι η Αίγυπτος πραγματική φίλη του Ισραήλ ή κάτι άλλο;
Jerusalem Post 16.08.25

Είναι η Αίγυπτος πραγματική φίλη του Ισραήλ;

Ισραηλινός αναλυτής αμφιβάλει για τις προθέσεις της Αιγύπτου και εφιστά την προσοχή στο Τελ Αβίβ να επενεξετάσει τους κινδύνους που έρχονται από τη χερσόνησο του Σινά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Χαρακόπουλου για «γαλάζιες» πολιτικές ευθύνες – Είναι ώρα να ανασκουμπωθούν, δεν συγχωρούνται άλλες ολιγωρίες
«'Καλολαδωμένο' κύκλωμα» 16.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Χαρακόπουλου για «γαλάζιες» πολιτικές ευθύνες – Είναι ώρα να ανασκουμπωθούν, δεν συγχωρούνται άλλες ολιγωρίες

«Γαλάζιοι βουλευτές» που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές της χώρας, όπως ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος, ασκούν κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων

Σύνταξη
Operation Biting: Πώς να κλέψεις ένα ραντάρ από τον Χίτλερ με 100 αλεξιπτωτιστές και πολλή τύχη
Μαξ Χέιστινγκς 16.08.25

Operation Biting: Πώς να κλέψεις ένα ραντάρ από τον Χίτλερ με 100 αλεξιπτωτιστές και πολλή τύχη

Στο «Operation Biting», ο Μαξ Χέιστινγκς αφηγείται μια τολμηρή δράση των βρετανικών ειδικών δυνάμεων που έχει ξεχαστεί στην ιστορία, αλλά παραμένει σημαντική.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
