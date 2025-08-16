Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε τουριστικό λεωφορείο στην περιοχή Τρουμπέττα στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στο λεωφορείο επέβαιναν τουρίστες πήγαιναν από το ξενοδοχείο τους στη θάλασσα για μπάνιο.

Το λεωφορείο κάηκε ολοσχερώς

Ευτυχώς αποβαβιβάστηκαν εγκαίρως και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που έσβησαν τη φωτιά ενώ χωρίς ευτυχώς να επεκταθεί στο δάσος που βρίσκεται δίπλα στον δρόμο.

Από τη φωτιά το λεωφορείο κάηκε ολοσχερώς.