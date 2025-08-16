Λάρισα: Φωτιά στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Χάλκης – Διακοπή της κυκλοφορίας

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εθνική οδό, στο ύψος της Χάλκης, σε παλιά χωματερή της περιοχής.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν φτάσει στο σημείο επιχειρώντας για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ στο σημείο βρίσκονται και δυνάμεις της αστυνομίας για τον συντονισμό της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος των διοδίων Μοσχοχωρίου και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να υπάρχει ουρά από ακινητοποιημένα οχήματα.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: larissapress.gr