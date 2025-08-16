Φωτιά στο Μαλαπάσι Πύργου: Κοντά σε σπίτια οι φλόγες, μήνυμα από το 112

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Μαλαπάσι του δήμου Πύργου η οποία καίει χορτολιβαδική έκταση και ελαιώνες, φτάνοντας κοντά σε σπίτια.

Η Πολιτική Προστασία απέστειλε μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Βυτιναίικα και Ελαιώνα, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βυτιναίικα και #Ελαιώνα της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας ‼ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2025

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βυτιναίικα και Ελαιώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρει το προειδοποιητικό μήνυμα, παραπέμποντας και στις οδηγίες αυτοπροστασίας μέσω του civilprotection.gov.gr.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ έχουν κληθεί και ενισχύσεις, καθώς η φωτιά παρουσιάζει επικίνδυνη δυναμική, αναφέρει το patrisnews.com.