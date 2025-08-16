Φωτιά στο Μαλαπάσι Πύργου: Κοντά σε σπίτια οι φλόγες, μήνυμα από το 112

newspaper
Φωτιά στον Πύργο στην περιοχή Μαλαπάσι – Ήχησε το 112
Ελλάδα 16 Αυγούστου 2025 | 13:43

Φωτιά στον Πύργο στην περιοχή Μαλαπάσι – Ήχησε το 112

Η φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση και έχει ήδη επεκταθεί σε ελαιώνες

Spotlight

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Μαλαπάσι του δήμου Πύργου η οποία καίει χορτολιβαδική έκταση και ελαιώνες, φτάνοντας κοντά σε σπίτια.

Η Πολιτική Προστασία απέστειλε μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Βυτιναίικα και Ελαιώνα, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βυτιναίικα και Ελαιώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρει το προειδοποιητικό μήνυμα, παραπέμποντας και στις οδηγίες αυτοπροστασίας μέσω του civilprotection.gov.gr.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ έχουν κληθεί και ενισχύσεις, καθώς η φωτιά παρουσιάζει επικίνδυνη δυναμική, αναφέρει το patrisnews.com.

Τι προσφέρει το MyStreet στην καταπολέμηση της κατάληψης του δημόσιου χώρου – Το πρόβλημα με τα τραπεζοκαθίσματα
Για καταγγελίες 16.08.25

Τι προσφέρει το MyStreet στην καταπολέμηση της κατάληψης του δημόσιου χώρου – Το πρόβλημα με τα τραπεζοκαθίσματα

Τα μισά καταστήματα δεν έχουν άδεια από τον δήμο, δείχνει έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Τέθηκε σε λειτουργία, η εφαρμογή MyStreet για την υποβολή καταγγελιών σχετικά με την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων

Σύνταξη
Φωτιά: Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων λόγω πολύ υψηλού κινδύνου – Οι περιοχές
Αυξημένη ετοιμότητα 16.08.25

Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων στη Χαλκιδική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου φωτιάς - Οι περιοχές

Έως τις 8:00 το πρωί θα ισχύει η απαγόρευση στη Χαλκιδική - Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για 10 Περιφέρειες όπου η επικινδυνότητα για φωτιά το Σάββατο είναι κατηγορίας 4

Σύνταξη
Νέα προθεσμία πήρε ο 25χρονος για τη φωτιά στην Πάτρα – Την Κυριακή οι άλλοι δύο συλληφθέντες
Πάτρα 16.08.25 Upd: 12:54

Νέα προθεσμία για τον 25χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομείο, στην Πάτρα, παρουσιάστηκε ήδη στον εισαγγελέα στο Δικαστικό Μέγαρο και ζήτησε να απολογηθεί το συντομότερο δυνατό, αρνούμενος τις κατηγορίες

Σύνταξη
Θεσσαλία: «Το θαύμα της ζωής» – Γεννήθηκε στην 25η εβδομάδα και έμεινε στην εντατική 202 ημέρες
Στη Θεσσαλία 16.08.25

«Το θαύμα της ζωής» - Γεννήθηκε στην 25η εβδομάδα και έμεινε στην εντατική 202 ημέρες

Η μικρή μαχήτρια επέστρεψε στο «πρώτο της σπίτι», το ιδιωτικό νοσοκομείο στη Θεσσαλία, όπου είχε βρει αγάπη, φροντίδα, ζεστασιά και διαρκή αγώνα από τους γιατρούς για να κρατηθεί στη ζωή

Σύνταξη
Φωτιές: «Πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα σε Αττική και άλλες 9 Περιφέρειες
Συναγερμός στην Πυροσβεστική 16.08.25

Φωτιές: «Πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα σε Αττική και άλλες 9 Περιφέρειες

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4), προβλέπεται για σήμερα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
