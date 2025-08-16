Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου για φωτιά σε Χαλκιδική και Άγιον Όρος, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης της Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Σάββατο, έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε διάφορες περιοχές.

Η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 8:00 το πρωί της Δευτέρας. Συγκεκριμένα, αφορά στην Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή, «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της τοπικής κοινότητας Παλιουρίου), στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά), στον Δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου) και στον ορεινό όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας υπενθυμίζει στους πολίτες ότι σε περίπτωση που αντιληφθούν φωτιά, θα πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον τηλεφωνικό αριθμό 199.

Επίσης καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στο ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Φωτιά: «Πορτοκαλί» συναγερμός σε 10 Περιφέρειες

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται και για σήμερα Σάββατο 16 Αυγούστου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις εξής περιοχές: