Φωτιές: «Πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα σε Αττική και άλλες 9 Περιφέρειες
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4), προβλέπεται για σήμερα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4), προβλέπεται και για σήμερα Σάββατο 16 Αυγούστου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας)
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
- Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)
- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου)
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)
- Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)
Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά.. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, απαγορεύεται η καύση των αγρών.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
- «Ο Παναθηναϊκός πολιορκεί τον Ουναΐ – Και η Τράμπζονσπορ στο… κόλπο»
- Αυτά είναι τα ελληνικά νησιά «διαμάντια» που σπάνε ρεκόρ το 2025
- Ακίνητα: Κινητικότητα στην αγορά παρά το ράλι τιμών – Πώς τροφοδοτείται το ενδιαφέρον
- Το Magic City είναι κάτι περισσότερο από ένα στριπτιτζάδικο στην Ατλάντα
- Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)
- Τραμπ – Πούτιν: Ουδέν νεώτερον από την Αλάσκα – Όλα τώρα εξαρτώνται από τον Ζελένσκι λένε οι ΗΠΑ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις