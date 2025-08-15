Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ένας 53χρονος στο Ρέθυμνο της Κρήτης, ο οποίος με αφορμή τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει ανά την Ελλάδα προχωρούσε σε διχαστικές αναρτήσεις στο Διαδίκτυο ισχυριζόμενος ότι συγκροτεί ομάδες εντοπισμού εμπρηστών.

Κατά τη σύλληψη του 53χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν επάνω του ένα μαχαίρι

Οι αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οδήγησαν τελικά στη σύλληψή του, καθώς – σύμφωνα με τις Αρχές – στην πραγματικότητα διέγειραν πολίτες σε διάπραξη αδικημάτων και διέσπειραν ψευδείς ειδήσεις.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, κατά τη σύλληψή του από τους αστυνομικούς βρέθηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ρέθυμνο: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται ότι «συνελήφθη χθες (14.08.2025) σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, 53χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, διασπορά ψευδών ειδήσεων και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων».

Όπως διευκρινίζεται, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας τον εντόπισαν και σχηματίσθηκε εις βάρος του σχετική δικογραφία. Οι εν λόγω ενέργειες έγιναν «στο πλαίσιο εξακρίβωσης πληροφοριών σχετικά με ημεδαπό, ο οποίος ανάρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στο οποίο αναφέρει ότι έχει συγκροτήσει ομάδα και πραγματοποιεί περιπολίες για εντοπισμό εμπρηστών διασπείροντας ψευδείς ειδήσεις και προκαλώντας και διεγείροντας τους πολίτες σε διάπραξη αδικημάτων που εκθέτουν σε κίνδυνο την δημόσια τάξη».

Η προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.