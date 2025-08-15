Διδυμότειχο: Φωτιά σε άλσος δίπλα στο 1ο Γυμνάσιο και στις αυλές σπιτιών
Η φωτιά εκδηλώθηκε δίπλα σε κεντρικό δρόμο στο Διδυμότειχο προκαλώντας συναγερμό στην πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στο Διδυμότειχο μέσα στην πόλη δίπλα στο 1ο Γυμνάσιο.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε άλσος με πεύκα και ξερά χόρτα δίπλα σε κεντρικό δρόμο της πόλης.
Το σημείο της φωτιάς
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου η φωτιά να μην επεκταθεί και λάβει επικίνδυνες διαστάσεις.
Σύμφωνα με το evros-news.gr οι φλόγες πέρασα μέσα στις αυλές κάποιων σπιτιών ενω πολύ κοντά εκτός από το σχολείο βρίσκεται και το Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου
