Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στο Διδυμότειχο μέσα στην πόλη δίπλα στο 1ο Γυμνάσιο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε άλσος με πεύκα και ξερά χόρτα δίπλα σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Το σημείο της φωτιάς



Άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου η φωτιά να μην επεκταθεί και λάβει επικίνδυνες διαστάσεις.

Σύμφωνα με το evros-news.gr οι φλόγες πέρασα μέσα στις αυλές κάποιων σπιτιών ενω πολύ κοντά εκτός από το σχολείο βρίσκεται και το Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου